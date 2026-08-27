Economía

Precio del petróleo sube más de 2% mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Los precios del Brent y el WTI avanzaron este jueves ante la incertidumbre sobre el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz

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Por AFP

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Primer plano de una tubería metálica de la que fluye petróleo crudo oscuro hacia un recipiente de almacenamiento durante una operación de la industria petrolera.
El precio del petróleo subió este jueves mientras el mercado vigila la tensión en el estrecho de Ormuz y los riesgos para el suministro mundial. (Europa Press /Europa Press)







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