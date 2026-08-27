Precio del petróleo sube más de 2% mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo subió este jueves mientras el mercado vigila la tensión en el estrecho de Ormuz y los riesgos para el suministro mundial.

Washington, Estados Unidos. Los precios del petróleo cerraron al alza el jueves, mientras los operadores seguían de cerca los últimos acontecimientos en Oriente Medio, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz.

La cotización del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, subió un 2,12%, hasta los $89,70 por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes, ganó un 1,58%, hasta los $83,53 por barril.

A principios de esta semana, Irán y Omán, cuyas costas forman el estrecho, llevan semanas negociando futuros acuerdos de tránsito y anunciaron que estaban discutiendo un acuerdo marco para establecer un “corredor temporal” e incluir disposiciones para una operación de desminado de la vía.

Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue siendo tensa: un buque fue alcanzado por un “proyectil desconocido” que provocó un incendio a bordo, según anunció la agencia marítima británica UKMTO a última hora del miércoles.

“Los datos sobre el flujo marítimo siguen indicando que el tráfico a través del estrecho representa solo una fracción de los niveles previos a la guerra”, señala David Morrison, analista de la firma Trade Nation.

Estados Unidos sostiene que diez millones de barriles salen diariamente del estrecho, aunque numerosos expertos consideran que se trata de una cifra sobreestimada.

Los participantes del mercado también siguen de cerca los niveles de las reservas mundiales de petróleo “a medida que los países agotan sus reservas”, señala Morrison.

Según un artículo reciente de Axios, que cita a funcionarios estadounidenses, el gobierno interino de Venezuela podría otorgar a Estados Unidos acceso a varios de sus yacimientos petrolíferos, consolidando aún más el regreso de las grandes petroleras estadounidenses al país sudamericano.

Caracas posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Las reservas estratégicas de petróleo (REP) de Estados Unidos se encuentran a su vez en su nivel más bajo desde noviembre de 1982, como consecuencia de los esfuerzos del gobierno por mitigar las interrupciones del suministro relacionadas con la guerra en curso en Oriente Medio.

En el ámbito geopolítico, el mercado también se centra en el frente ruso, apunta Phil Flynn, de The Price Futures Group.

Según medios ucranianos, un ataque a una de las refinerías más grandes de Rusia, propiedad del grupo Lukoil, provocó un incendio el miércoles.