Economía

Precio del petróleo retrocede tras intervención de Estados Unidos en Venezuela

El barril de Brent y el WTI operan a la baja. El mercado reacciona a la captura de Nicolás Maduro y la posible apertura de las reservas de crudo de Venezuela

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen una petrolera en Venezuela
El barril de Brent y el WTI operan a la baja. El mercado reacciona a la captura de Nicolás Maduro y la posible apertura de las reservas de crudo de Venezuela. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaPetróleoEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.