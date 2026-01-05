Precio del petróleo retrocede tras intervención de Estados Unidos en Venezuela

El barril de Brent y el WTI operan a la baja. El mercado reacciona a la captura de Nicolás Maduro y la posible apertura de las reservas de crudo de Venezuela.

Londres, Reino Unido. Los precios del petróleo cayeron este lunes tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro, y el anuncio de Washington de que quiere explotar los recursos petrolíferos del país.

Hacia las 9:05 a. m. (GMT), el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdía 1,12% hasta $60,07.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en febrero, bajaba 1,22% hasta $56,62.

Tras la captura de Maduro, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo estar lista para trabajar con la administración Trump y abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

“Esto reduce el riesgo de un embargo prolongado sobre las exportaciones de petróleo venezolano, que pronto podría circular libremente fuera de Venezuela”, indicó Bjarne Schieldrop, un analista de SEB.

Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, la producción del país es baja, de aproximadamente un millón de barriles por día.

Pero según Arne Lohmann Rasmussen, analista en Global Risk Management, para aumentar la producción “las necesidades de inversión son enormes” y se necesitarán “años”.