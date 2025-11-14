Economía

Precio del dólar cierra en ¢500 y se negocia por debajo de ese umbral en Monex

En la jornada de este jueves se negociaron $20,60 millones en el Monex

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Manos sosteniendo billetes de dólares estadounidenses, ilustrando la caída del tipo de cambio en Costa Rica en febrero de 2025.
El tipo de cambio del dólar en Costa Rica cerró en su nivel más bajo desde el 25 de marzo. (Rafael pacheco/Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MonexTipo de cambio del dólarPrecio del dólar
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.