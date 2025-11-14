Precio del dólar cierra en ¢500 y se negocia por debajo de ese umbral en Monex

El tipo de cambio del dólar en Costa Rica cerró en su nivel más bajo desde el 25 de marzo.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón cerró en ¢500,01 este jueves 13 de noviembre en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Este es su valor más bajo desde el 25 de marzo, cuando se situó en en ¢499,72.

En la jornada de este jueves se negociaron $20,60 millones, cifra menor a los $27,50 millones transados en Monex en el mismo día de la semana pasada, cuando el tipo de cambio fue de ¢503,02.

En una semana, la cotización de la divisa se redujo en ¢3,01, según datos publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Entre el lunes y el jueves, su valor ha oscilado entre ¢503,37 y los ¢500,01.

Este jueves, la divisa llegó a negociarse por debajo del umbral de los ¢500 en el Monex. El dólar abrió la jornada a ¢502, su valor más alto de la sesión. Luego se negoció a un valor mínimo de ¢499,86 y la última transacción se concretó a un precio de ¢500,25 por cada divisa.

En relación con la intervención del Banco Central, este jueves el emisor no participó por medio de compras propias para alimentar sus reservas monetarias internacionales y no lo hace desde el 28 de octubre pasado.

No obstante, el emisor intervino en el Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), adquiriendo $12,85 millones, cifra menor a los $20 millones del jueves de la semana anterior.

A las 6:00 p. m. del viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢489 o más. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional, y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢506. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢507 y ¢514.

