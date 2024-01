Obra hecha con ‘fósiles plásticos’ promociona turismo sostenible de Costa Rica en Suiza

Costa Rica promociona en Europa el turismo sostenible y la conciencia ambiental mediante una obra de arte creada con desperdicios plásticos recogidos en las playas. Los materiales, utilizados para crear la instalación están siendo exhibidos en el acuario Pixel Zoo Ocean en Zúrich, Suiza, y se espera que la exposición recorra otros países del continente.

La obra, denominada The Fossils of the Anthropocene (Los fósiles del Antropoceno), fue elaborada por artistas costarricenses con fósiles plásticos, materiales que, con el paso del tiempo, han adquirido características petrificadas. El propósito de la obra es generar conciencia sobre la importancia de evitar el uso de este tipo de material para preservar el medio ambiente, las playas y los océanos, según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), este lunes.

Costa Rica promociona turismo con obra que promueve protección al medio ambiente

La iniciativa fue impulsada por la Fundación 5 Minute Beach Clean Up en colaboración con el ICT y la marca país “Esencial Costa Rica”. La exposición interactiva de la obra estará en exhibición desde el 19 de enero hasta el 3 de marzo. Hasta la fecha, más de 20.000 personas han visitado la propuesta, y se proyecta que una cantidad similar la apreciará antes de que concluya su exhibición en el acuario, según indicó el ICT, por medio de un comunicado de prensa.

La conceptualización de la obra corrió a cargo de la Fundación 5minutebeachcleanup.com, mientras que el diseño creativo estuvo en manos de Esteban Salazar, fundador de Design Lab. Carolina Sevilla, una de las creadoras, explicó que el trabajo representa un hito para la Fundación. “Recolectamos piezas fósiles en las playas y las convertimos en una hermosa obra de arte que comunica la urgencia de actuar para proteger los océanos”, señaló.

Sevilla agregó que la exhibición será itinerante en otras ciudades europeas, con planes de exponerla en Ginebra, Suiza, en octubre y diciembre, mientras se gestiona la posibilidad de mostrarla en otras localidades.

Según datos del ICT, durante 2023, 25.473 turistas suizos visitaron Costa Rica por vía aérea, representando un crecimiento del 3,2% respecto al 2019, antes de la emergencia por la pandemia. Esto posiciona a Suiza como el sexto mercado emisor de viajeros europeos hacia Costa Rica. Desde Europa, se registraron 431.980 turistas por la misma vía, cifra que aún no alcanza los niveles del 2019.

“Los mercados europeos vienen en crecimiento de visitas hacia Costa Rica y trabajamos en posicionar a nuestro país como un destino líder en políticas de sostenibilidad. Apoyar estas innovadoras iniciativas nos permite ser congruentes con este mensaje, en especial con una instalación creada a partir de plásticos recogidos en nuestras playas”, aseguró Carolina Trejos, directora de Mercadeo del ICT.

El ICT explicó que el Antropoceno es la era geológica en la cual los seres humanos fueron la principal causa del cambio climático en la Tierra, razón por la cual se nombró así la obra, que tardó un año en gestarse. Los fósiles que la componen se formaron en las playas a partir de desechos plásticos depositados por los humanos.

“Debido a la temperatura del sol y el fuego, se van formando al derretirse por el calor y al mezclarse con la arena y piedra, generándose conglomerados de plástico que llegan a convertirse en más desechos”, señaló la entidad. Los trozos de los desechos fueron posteriormente limpiados.

Durante la exposición, los visitantes pueden identificar algunos de los escombros recogidos, como trozos de cuerdas, redes, cepillos de dientes, tapas, bolsas de plástico y encendedores que fueron arrojados al mar y terminaron en las playas. Además, se invita a los asistentes a dibujar o escribir mensajes y compromisos en hojas de papel, los cuales luego se exhiben en una pared del lugar.