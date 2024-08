Nigel Chalk, subdirector en el FMI: ‘Costa Rica tiene un alto nivel de capital humano’

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desarrolló en Costa Rica la XVIII Conferencia Regional sobre Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. En este contexto, La Nación conversó con Nigel Chalk, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo. El funcionario destacó el alto nivel de capital humano que tiene el país y se refirió a la inversión extranjera y de la importancia de la calidad educativa, entre otros temas.

Chalk, de 56 años y de origen británico, también asegura que el FMI promueve el fortalecimiento de los sistemas tributarios de la región a fin de garantizar que “los ricos paguen impuestos”.

― ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento y balance de riesgos de corto y mediano plazo para la región?

― Creo que vemos que a la región le está yendo muy bien. Si nos fijamos en este año, se espera que las economías de la región crezcan dos veces más rápido que las de América Latina y el Caribe en su conjunto

“Así que vemos un crecimiento este año para la región de alrededor de 3,6% y de alrededor de 2% para toda América Latina. Además, la región está creciendo mucho más rápido que la economía global. Nuestra previsión de economía global para este año ronda el 3,2%. Entonces, en ese sentido, parece que las economías de la región se están desempeñando muy bien, particularmente dada la magnitud de los shocks que enfrentaron a causa de la pandemia del Covid-19 y el gran aumento de los precios de las materias primas hace un par de años. Así que todas esas son muy buenas noticias.”

— ¿Y respecto a la inflación?

― Es la segunda buena noticia, la inflación en la región parece estar disipándose tan rápido como llegó. Vimos un estallido de inflación como en cualquier otro lugar del mundo en 2022, y debido a la caída de los precios globales, así como a una postura política muy proactiva por parte de los gobiernos de la región.

“Hemos visto que la inflación ha vuelto a bajar, en muchos casos ha vuelto a la meta, y en Costa Rica se ha vuelto realmente negativa. La tercera buena noticia es que vimos que la región brindó mucho apoyo fiscal a la economía durante la pandemia, y han sido muy proactivos al retirar ese apoyo fiscal.”

— ¿Cuál es la previsión de este comportamiento positivo sobre la estabilidad macroeconómica?

― La relación del PIB respecto a la deuda llegó de nuevo al nivel anterior a la pandemia por la Covid-19 en la región. Obviamente se produjeron muchos gastos durante la pandemia. Así que tanto la capacidad de poner recursos fiscales en la economía rápidamente, como luego retirarlos cuando ya no son necesarios, eso es generalmente una buena noticia. En los países donde no tienen paridades cambiarias o no están dolarizados, la política monetaria reaccionó muy rápidamente.

“La inflación es muy proactiva. Ahora estamos empezando a ver espacio para que muchos países de la región reduzcan las tasas de interés a medida que la inflación vuelve a alcanzar su objetivo. Hemos visto mucha flexibilidad cambiaria, particularmente aquí en Costa Rica, que realmente ayudó a absorber los choques externos y permitió que la economía continuara creciendo sin un gran impacto interno.”

— ¿Considera que hay áreas de mejora?

― Hay muchas buenas noticias en la región. Dicho esto, creo que aún queda mucho trabajo por hacer. Hay más necesidad de recursos para las políticas sociales y para infraestructura. La delincuencia es un problema en la región, en materia de seguridad, y hay necesidad de invertir en educación y salud. Todo eso requiere recursos. Entonces, para eso, hay esperanza de mejorar los marcos fiscales a mediano plazo, para volver a priorizar el gasto en estas áreas más importantes. Y en algunos casos, creo que existe una necesidad bastante urgente de una reforma fiscal.

“Estamos empezando a ver esfuerzos en reforma tributaria en República Dominicana, en Panamá. Vemos mucho margen en la región para simplificar el sistema tributario, aumentar la eficiencia y garantizar que los ricos paguen su parte justa de impuestos.

“En términos de riesgo, creo claramente que existe uno: estamos viendo una desaceleración en Estados Unidos y una desaceleración en general en la economía global que obviamente afectará a la región. En este momento lo vemos más como un escenario de aterrizaje suave, y eso no es algo malo. Pero existe la posibilidad de que veamos una desaceleración más rápida en los Estados Unidos, lo que podría tener efectos negativos en la región”.

Nigel Chalk, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), calificó de "buenas noticias" los resultados macroeconómicos de la región. Foto John Durán. (John Duran)

— Se refirió a que los ricos paguen sus impuestos. ¿Se plantea entonces un ajuste fiscal en la región?

― Sí, hay una necesidad más amplia de una reforma tributaria. Mejorar la eficiencia del sistema. Gran parte de este plan es eliminar exenciones y los agujeros que existen actualmente. Eso ayudaría mucho a aumentar los ingresos y a hacer el sistema más progresivo, con tasas de impuestos más altas, particularmente en los primeros diez años, y tasas de impuestos más altas para aquellos que son más ricos. La recaudación de impuestos es muy baja en la región, y sin embargo, tienen muchas necesidades de gasto para políticas sociales, educación, salud e infraestructura. Hay margen para aumentar los ingresos.

“El FMI ha dado mucho asesoramiento técnico y apoyo en la administración tributaria en los últimos años. Tener una buena administración tributaria es bueno para la economía.”

— Atracción de inversiones. ¿Cuál es el pronóstico del FMI en la región y cómo ve la capacidad para aprovechar este contexto?

― Lo que se nota en la región es que los países con los mejores fundamentos son los que mejor pueden atraer inversiones. Ves grandes flujos de inversión extranjera directa, por ejemplo, en Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Estos países tienden a tener buen estado de derecho, menos problemas de seguridad y un sistema tributario relativamente eficiente. Estas cosas fundamentales son lo que va a ayudar a impulsar la inversión en la región.

“Hay una gran reconfiguración de las cadenas de suministro globales, impulsada por las relaciones entre Estados Unidos y China, y por la experiencia de la pandemia cuando vimos que las cadenas de suministro eran muy frágiles. Hay un interés global en diversificar las cadenas de suministro a través de diferentes países, y eso va a generar flujos de inversión hacia esta región, cercana a Estados Unidos y tan interconectada con esta economía.”

— En este contexto, es obligatorio preguntar sobre los comentarios del FMI sobre el efecto de la democracia en las economías. Ya pasaron las elecciones en Venezuela y hay señalamientos de prácticas antidemocráticas en Nicaragua y El Salvador.

― En general, no discutimos el entorno político en los países miembros. Sin embargo, se puede argumentar que tener estabilidad en la aplicación de contratos, estabilidad en los derechos de propiedad, bajas tasas de criminalidad y buenos niveles de seguridad son una gran parte de lo que impulsa la inversión, particularmente de inversores extranjeros.

“En la medida en que los países de la región puedan garantizar esa estabilidad, eso es lo que tendemos a mirar como macroeconomistas.”

— La educación se coloca como pilar fundamental del crecimiento económico. ¿Cómo evalúa el FMI este aspecto en la región?

― Un mensaje general en toda la región es que hay margen tanto para gastar más como gastar mejor en educación. En muchos países de la región, la falta de ingresos fiscales realmente limita su capacidad para gastar de manera efectiva en educación.

“Mejorar la educación y el capital humano es un motor importante del crecimiento a largo plazo. Hay partes de la región que se están quedando atrás porque no tienen los recursos para gastar lo necesario. Y luego, los recursos que gastan, hay mucho margen para gastarlos mejor, para tener una conexión más fuerte entre los gastos y los resultados en términos de educación para más personas.”

— ¿Cómo se encuentra Costa Rica?

― En general, hay alguna diferenciación en toda la región. En Costa Rica se percibe que tiene un alto nivel de capital humano, y eso se ve en los tipos de inversión extranjera que están llegando, con un capital humano más técnico. Pero incluso en Costa Rica, hay mucho margen para mejorar los resultados educativos y mejorar la calidad de la educación en el resto de la región.

— El país está apostando a las industrias de semiconductores y dispositivos médicos. ¿Qué tan prometedor es para el país esta decisión?

― Definitivamente hay un interés global en reconfigurar las cadenas de suministros, y creo que Costa Rica está muy bien posicionada para aprovechar eso. Están dentro de acuerdos de libre comercio, tienen un sistema legal doméstico muy bueno, un buen marco de aplicación de contratos y buen sistema financiero. Todos los ingredientes que creemos son positivos para crear este tipo de red de suministro global integrado.

“Lo que sabemos es que hay ciertas cosas fundamentales que hacen que un país sea exitoso, ya sea en semiconductores, o en inteligencia artificial, o en otro sector de servicios, o en la producción de computadoras.”

— ¿Cuál es la fortaleza de la economía de Costa Rica? ¿Hay alguna recomendación para cambiar el rumbo o va por el camino correcto?

― Acabamos de concluir un programa de tres años con Costa Rica que proporcionó $2.300 millones al país. Fue un programa muy exitoso para Costa Rica. El país eligió un camino de reformas y lo implementaron. Fue un buen resultado para el FMI también, porque nos gusta que nuestros miembros tengan éxito.

“También hubo una mejora significativa en los resultados sociales. El desempleo es muy bajo y el crecimiento del empleo ha sido alto. Señalamos algunas áreas donde podría haber mejoras en nuestro último informe. Por ejemplo, discutimos el fortalecimiento del sistema de supervisión financiera, particularmente el marco de resolución y el marco de seguro propuesto. Sabemos que hay un proyecto de ley en el Congreso para abordar esto.

“Asimismo, es importante mejorar el sistema tributario, haciéndolo más equitativo, simple y eficiente. Sabemos que hay un proyecto de ley en el Congreso para esto también. Así que vemos que las reformas están en marcha. La administración ha sido muy clara sobre la dirección que quiere tomar. No creo que tengamos recomendaciones particulares sobre un cambio de dirección. Simplemente es cuestión de seguir en la dirección en la que están yendo.”