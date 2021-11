Ministra Garrido pide a diputados restituir ¢43.000 millones si mantienen exoneración fiscal del salario escolar

Los diputados tendrían que aumentar impuestos o crear nuevos tributos para llenar el hueco de ¢43.000 millones anuales que se dejarían de recaudar en caso de que mantengan exonerados de impuesto de renta los salarios escolares superiores a ¢862.000, declaró la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

¿La razón? Esos ingresos tributarios están comprometidos en el acuerdo de ajuste fiscal que Costa Rica firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un auxilio por $1.778 millones en tractos, sujetos al avance de las reformas.

Garrido explicó que tanto Gobierno como diputados tendrían que buscar una nueva fuente de recursos, para no comprometer el acuerdo con el FMI, en caso de que mantengan la exención de que goza el salario escolar. Con el pago de impuesto de renta, el Gobierno pretende recaudar ¢43.000 millones. Solo estarían gravados, gradualmente, salarios escolares superiores a ¢862.000, los cuales reciben el 23% de los empleados estatales. El 77% restante, que perciben menos de ese monto, quedarían exentos.

“Desde una óptica netamente fiscal eso implicaría que ese 0,12% del producto interno bruto (que se recaudaría cobrando el impuesto) habría que completarlo mediante otro esfuerzo, mediante otra carga adicional, otra fuente fresca de ingresos para poder ajustarlo a los rendimientos comprometidos con el FMI”, aseguró Garrido.

Con una moción del diputado José María Villalta, del Frente Amplio, los congresistas de la Comisión de Asuntos Jurídicos sepultaron el plan que eliminaría el beneficio que permite a los empleados públicos no pagar impuesto de renta sobre el salario escolar.

[ Diputados sepultan plan que equipararía impuesto entre empleados públicos y privados ]

Presidente urge reincorporar impuesto

El presidente de la República, Carlos Alvarado, abogó por que los legisladores reincorporen el impuesto al salario escolar en el proyecto de reducción de beneficios fiscales, que también ajusta 13 tarifas de remesas y rentas.

“Estamos proponiendo gravar el salario escolar porque solo lo reciben los funcionarios públicos. Un trabajador privado no recibe salario escolar, un funcionario público sí recibe salario escolar y, ¿quién paga el salario de los funcionarios públicos?, los impuestos de todos y todas.

“No se está quitando el salario escolar sino lo correspondiente a renta. Y por eso es que nos ayudaría, y por eso creo que es importante avanzar en ese sentido y que se reincorpore al proyecto de exenciones”, afirmó el mandatario.

Garrido también abogó para que los diputados reincorporen en plenario la propuesta de imponer renta al salario escolar.

“Se respeta pero no se comprende la decisión dado que hay una resolución de la Sala Constitucional donde se señala que efectivamente el salario escolar es parte del salario mensual y que, por ende, debe tener el mismo tratamiento del resto de los componentes salariales y tener que estar ajustado a lo que es renta, en este caso”, afirmó Garrido.

‘Perderían su capital político’

Por otra parte, el presidente Carlos Alvarado también llamó a los diputados a agilizar la discusión de los proyectos acordados con el Fondo Monetario Internacional.

“A mí me preocupa que los diputados usen la discusión del presupuesto para frenar la agenda (del FMI) y que no están avanzando con otras cosas. Otras cosas tienen que avanzar. Recientemente no hubo quórum. La invitación es que avancemos con esto. Igual esto no es por el Gobierno, es por Costa Rica y es también por la próxima administración”, afirmó.

Asimismo, dirigió un mensaje a los candidatos presidenciales sobre la aprobación de la agenda con el FMI.

“Qué peor le puede pasar al próximo gobierno, sea de quién sea, que tenga que llegar y su primera tarea sea abrir un nuevo capítulo con el Fondo. Eso sería perder su capital político de entrada en una agenda que se puede resolver ahora. Yo estoy dispuesto a hacerlo y por eso lo pongo en la convocatoria”, manifestó Alvarado.

De los proyectos acordados con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno le dio prioridad al impuesto a las casas de lujo, la reducción de exoneraciones fiscales y renta global.