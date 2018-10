– Privadas y públicas, el concepto básico, y no es exactamente el que luego aplicamos. Como eso no se pudo hacer (en ese momento), yo salí del Gobierno y desde la Bolsa de Bilbao impulsé uno de ellos, que era el clúster financiero para trascender de la bolsa y crear una especie de plaza financiera, entonces ahí metimos a los agentes financieros, a las empresas relacionadas con bolsa, con la financiación, con banca, formación, universidades, etc.