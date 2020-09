Por ejemplo, es claro que el retiro de dinero del cajero automático tiene el tributo, pero no es claro si el retiro del dinero de la ventanilla de un banco tiene o no el tributo, el texto solo menciona que están incluidas en la base imponible las “operaciones cambiarias en ventanilla”; es decir, cambiar dólares en la ventanilla de un banco, pero no dice qué sucede si una persona va y saca el dinero de la ventanilla de un banco, en lugar de usar un cajero.