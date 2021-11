Hacienda espera para diciembre informe del FMI sobre cumplimiento de acuerdo por parte de Costa Rica

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, cuando compareció ante Comisión de Asuntos Hacendarios, en junio pasado. (Rafael Pacheco Granados)

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, estima que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá en diciembre para analizar el informe sobre el cumplimiento de Costa Rica de la primera revisión del acuerdo, que de resultar favorable se traduciría en un segundo desembolso del crédito.

“De momento no tenemos una fecha definitiva pero sí hay que entender que si este directorio se reúne, probablemente a inicios del mes de diciembre, hay todo un proceso previo que ellos deben caminar lo cual indica que en realidad nos quedan pocos días para dar señales de avance (en los proyectos de ley pactados) en la Asamblea Legislativa”, comentó Villegas.

El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó, el 1°. de marzo del 2021, un acuerdo por $1.778 millones en el marco del Servicio Ampliado (SAF) el cual se centra en la implementación de reformas fiscales equitativas para garantizar la sostenibilidad de la deuda y, al mismo tiempo, proteger a los más vulnerables, según indicó el mismo organismo.

El 6 de octubre pasado una misión del Fondo, dirigida por Manuela Goretti, concluyó la primera revisión en la cual el país cumplió las metas cuantitativas a julio; sin embargo, todavía no se ha presentado el informe al directorio.

[ FMI destaca avances fiscales de Costa Rica y recuerda las reformas pendientes en el Congreso ]

“El Fondo todavía no está concluyendo con un informe, sino que está dando un chancecito precisamente para ver cuánto avance se puede lograr en términos de la Asamblea Legislativa”, explicó el Ministro.

Villegas detalló que una vez que el Fondo vea avance en la Asamblea haría un informe, el cual pasarían internamente a sus gerencias y luego llevarían a la junta de directores. Si este órgano lo aprueba se autorizaría el segundo desembolso, por unos $293 millones. El país recibió el primer giro el 30 de julio pasado.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, convocó los proyectos con el FMI para los tres meses de sesiones extraordinarias que se iniciaron el 1° de noviembre. El decreto de convocatoria incluye los planes de renta global, impuesto a casas de lujo, eliminación de exoneraciones fiscales como la del salario escolar, aporte de empresas públicas a la deuda y reforma a la Ley de Aduanas.

[ Carlos Alvarado obliga a diputados a dictaminar reformas de impuestos ]

En caso de atraso

¿Qué pasaría si el FMI no aprobara la primera revisión y no hubiera desembolso, o el desembolso se hace, pero luego de lo previsto?

“Hay que tener presente que si el Fondo no aprueba la primera revisión no hay desembolso y luego se suspendería el convenio, ya ahí habría que buscar la oportunidad para conversar con ellos, pero probablemente con un proceso electoral de por medio, habría que esperarse algunos meses”, respondió Villegas, quien recordó que la necesidad del ajuste fiscal no se elimina.

“El ajuste fiscal no se está haciendo porque el Fondo lo haya solicitado, en realidad nosotros lo que hicimos fue solicitar la ayuda del Fondo para que nos apoyaran con el ajuste fiscal que el país necesita”, dijo el Ministro.

Añadió que están positivos porque la Asamblea Legislativa puede avanzar en los próximos días tanto en el proyecto de empleo público como en algunos de los proyectos de ingresos y eso daría la oportunidad de aprobar, pronto, la primera revisión.

Este lunes 8 de noviembre, los diputados aprobaron en el plenario legislativo, un informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad que modifica el proyecto de reforma al empleo público, de manera que se eliminan los vicios señalados por la Sala IV. Ahora la nueva versión del plan fue enviada a consulta a diversas instituciones, durante ocho días hábiles.