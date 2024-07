En democracia no hay patentes de corso

El problema no es la democracia, sino las malas políticas públicas y la disfuncionalidad que imprimen a los sistemas políticos intereses sin contrapesos. Primero, lo primero; es crucial, pensando en las soluciones, aceptar y entender que tras la crisis de las democracias liberales subyace, no tan profundamente como para no ser capaces de reconocerlo, la insatisfacción de las demandas de las ciudadanías en todos los ámbitos, en especial, acerca de la calidad y efectividad de las políticas públicas y de los espacios de bienestar y equidad en las oportunidades en nuestras sociedades.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌