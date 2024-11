Costa Rica respalda acuerdo de OMC sobre subsidios a la pesca ilegal

Costa Rica respaldó este viernes el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC) al depositar el instrumento de aceptación de la normativa. Este acuerdo tiene como objetivo combatir el comercio ilegal de los recursos pesqueros y, hasta ahora, ha recibido el respaldo de 59 países y de la Unión Europea (UE).

La adopción de esta normativa se decidió durante la Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Ginebra en junio de 2022. Se trata de un protocolo para incluir el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, denominado Anexo 1A, en el marco normativo del comercio de mercancías.

Sin embargo, para que entre en vigor, los países miembros deben presentar un instrumento de aceptación. Se requiere el aval formal de dos tercios de los 166 miembros de la OMC, es decir, 111 países.

La OMC informó este viernes de que el instrumento de Costa Rica fue depositado por el embajador Ronald Saborío Soto, representante ante el organismo, en presencia de la directora general de la institución, Ngozi Okonjo-Iweala.

El acuerdo prohíbe las subvenciones a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), a la pesca de poblaciones sobreexplotadas y a la pesca en las zonas no reguladas de alta mar.

La pesca INDNR contempla actividades como pesca sin licencia válida, declarar de modo inexacto los datos de las capturas, falsificar u ocultar la identidad de un buque pesquero y obstaculizar el trabajo de los inspectores o responsables del cumplimiento, de acuerdo con documentos de la Coalición de la organización UE contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.

Okonjo-Iweala destacó que “Costa Rica continúa predicando con el ejemplo, y la aceptación formal del acuerdo refuerza su impresionante trayectoria en el avance de la conservación marina y la promoción de prácticas económicas sostenibles. Aplaudo su dedicación a los esfuerzos globales para promover la pesca sostenible. Espero que más miembros de la OMC sigan rápidamente su ejemplo para que este acuerdo histórico entre en vigor”.

Por su parte, Saborío afirmó que Costa Rica está convencida de que este acuerdo contribuirá decididamente a la sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales y, por lo tanto, alentó a otros miembros a completar también los requisitos de aceptación con el fin de que el acuerdo entre en vigencia lo antes posible.

Durante 2024, el acuerdo ha sido respaldado por 33 de los 60 territorios que lo apoyan, siendo Costa Rica el más reciente. Por Latinoamérica y el Caribe se incluyen Barbados, Belice, Chile, Cuba, Dominica, Ecuador, Perú y Uruguay.

El acuerdo también establece la creación de un fondo destinado a brindar asistencia técnica a los países menos desarrollados, con el fin de ayudarlos a implementar las obligaciones de protección de los recursos pesqueros.