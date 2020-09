El economista Thelmo Vargas también señaló la inclinación en la carga de impuestos. “(La) propuesta recarga el ajuste en impuestos y no en control de gasto y venta de activos estatales no estratégicos, excepto Bicsa y Fanal, que traerían pocos ingresos. Además, no muestra proyecciones de balance y endeudamiento del Gobierno, desempleo ni pobreza en el país para 2021-2030, de acogerse las medidas”, resumió.