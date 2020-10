“Sin embargo -añadió- ¿qué sucede si no firmamos con el FMI? ¿cuál sería el Plan B o C del Gobierno? Hasta ahora no lo sabemos; por lo tanto, aunque es recomendable no recurrir a estas reservas, si fuera estrictamente necesario, eventualmente sería necesario utilizarlas a modo de préstamos, por un monto pequeño (máximo 20%) para inyectar liquidez al sistema económico y apoyar al Gobierno por un periodo corto en que deba atender obligaciones urgentes", argumentó Mora.