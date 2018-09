-Creo que tiene razón, ya lo vivimos, en el 2009, cuando yo era estaba en el Banco, tuvimos un ataque permanente al tipo de cambio y en algún momento, no hay muchos colones tampoco. Si el Banco Central no pone muchos colones en la calle no va a haber capacidad de comprar dólares, entonces eventualmente puede empezar a bajar. También puede haber periodos donde el Banco tenga que comprar dólares para evitar que baje mucho.