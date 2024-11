Alberto Trejos, economista: Elección de Donald Trump tiene un sesgo negativo para Costa Rica

Con el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el panorama para Costa Rica tiene un énfasis hacia lo negativo, de acuerdo con la perspectiva del economista y exministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos Zúñiga.

La postura del candidato republicano de 78 años en temas como la regulación del comercio exterior, la geopolítica, la migración y la política monetaria son aspectos que tendrán efectos directos o indirectos para nuestro país, estimó Trejos durante una entrevista con La Nación.

Estas fueron algunas de las apreciaciones que brindó el economista costarricense, este 6 de noviembre, a escasas horas de confirmarse el triunfo republicano en los Estados Unidos.

– ¿Qué esperar de las relaciones comerciales con Estados Unidos tras estos resultados electorales? Copiado!

– El triunfo del señor Trump representa un alejamiento de Estados Unidos del comercio global, donde se puede anticipar el aumento generalizado de aranceles que él mismo anunció. Aunque aún no está claro el alcance completo de esta medida, sí se ha mencionado un arancel especial para China. No obstante, si lo aplica, estaría violando lo establecido en el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, implementado por la Organización Mundial del Comercio), y no queda claro si pretende desvincularse de este marco normativo.

– Trump obtuvo resultados favorables, quizás inesperados, en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Esto fortalecerá sus intenciones en materia económica? Copiado!

– No solo ganó por un margen importante, sino que consolidó un gran control sobre su partido, que además controlará las cortes (Poder Judicial). El arancel generalizado aún no está definido; no se sabe si aumentará para todos los productos hasta el actual arancel consolidado o si lo elevará aún más. Tampoco está claro si aplicaría estos cambios a países con los que existen acuerdos comerciales bilaterales. No creo que se aplique a todos ni a ninguno en específico, sino que será selectivo por país. En su primera administración, Trump promovió cambios al TMEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), por lo que, si aplica un arancel en este acuerdo, lo replicará en el resto. Esto genera una incertidumbre. Está claro que es un movimiento para reducir el comercio global y entorpecer el funcionamiento de las cadenas de valor.

– Entonces, ¿qué efectos comerciales se esperan? Copiado!

– No hay certeza. En mi opinión, ninguna de las opciones es favorable para Costa Rica. Aunque no nos afectara directamente un cambio arancelario, un mundo con cadenas de valor menos integradas y donde los instrumentos comerciales comienzan a resquebrajarse, un país pequeño que depende tanto de las exportaciones se lleva un golpe.

– ¿Se prevén efectos por los ajustes fiscales planteados? Copiado!

– Existe cierta narrativa sobre el uso de instrumentos fiscales para cambiar los incentivos de las compañías que operan globalmente. El lenguaje ha sido ambiguo; tenemos que poner la lupa para ver si habrá un impacto en la atracción de inversión extranjera directa. Irónicamente, podría haber un efecto positivo si se profundiza el fenómeno del nearshoring y el friendshoring, o podría ser negativo si lleva las cadenas de valor de regreso a Estados Unidos.

”En estas cosas no hay certeza si nos están dando con el chilillo, con el mazo, con la bazuca, pero los efectos no son favorables de una u otra forma".

– ¿El manejo en las relaciones con China podría incidir en el flujo de inversiones? Copiado!

– Uno de los escenarios sería considerar una situación en la que casi el mercado mundial se parte en dos, lo cual atenúa algunas presiones arancelarias pero genera ruido en las cadenas globales de valor. Tras la pandemia y las tensiones con China, muchas multinacionales occidentales, especialmente estadounidenses, iniciaron procesos de nearshoring, lo que ha beneficiado a México y a países como nosotros, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana. Esto podría ser positivo. Sin embargo, debido a las ventajas comparativas, se fabrican distintos productos en diferentes países. Hay un segmento importante de la producción mundial en China debido a su eficiencia, y nosotros usamos muchos de esos productos y coproducimos algunos. Nos afectaría negativamente si estas cadenas sufren interrupciones.

– En concreto, para usted, ¿los resultados de la elección son favorables o desfavorables para Costa Rica? Copiado!

– Desde el punto de vista económico, los temas más importantes son el comercial, que podría agravarse aunque su implementación es incierta; el monetario, que podría cambiar pero no necesariamente en contra nuestra; el migratorio, que indirectamente, a través de nuestros vecinos, nos resulta desfavorable; y las cadenas globales e inversión, con puntos a favor y en contra, que son las que prevalecen. Veo cosas positivas y negativas, con un énfasis hacia lo negativo, hay que estar atentos.

– La política migratoria es otro elemento que destaca como afectación económica para nuestro país... Copiado!

– No somos un país con mucha migración hacia Estados Unidos, pero sí compartimos un mercado común y acuerdos comerciales con naciones que sí lo son. Estos cambios en la política migratoria podrían tener importantes implicaciones económicas para nosotros. En la primera administración de Trump, hubo cierto reconocimiento de que afectar a estos países en temas comerciales y migratorios podía agravar la migración, pero ahora esto no es tan claro. Además, llega al poder con el control de ambas cámaras del Congreso, las Cortes y su partido, por lo que ya no habrá republicanos moderando sus acciones.

– ¿Considera que estos resultados tendrán incidencia en los precios de las materias primas, especialmente el petróleo? Copiado!

– Históricamente, Estados Unidos ha tenido un rol determinado en el mundo, con aliados y rivales, y una forma de actuar en ciertos intereses. Durante el siglo XX y hasta 2016, esto no era un tema de diferencia entre demócratas y republicanos. Las posiciones de Trump, de no ver a Europa Occidental como aliada ni a Rusia como rival, y de cambiar su postura con China, representan un gran cambio. Costa Rica, que es un país firmemente democrático y dependiente de ciertos aspectos de ese orden global, no puede ignorar esto, sobre todo si incluye el posible abandono del apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia. Esto podría poner talvez un poco de orden en el mercado de materias primas globales, pero provoca un desorden y habría más tensión en Europa Oriental.

”Para la mayoría de países que no somos exportadores de materias primas y que somos más usuarios, la principal afectación sería en el petróleo, cuyo precio es influido por la guerra en Ucrania además de los conflictos en Medio Oriente y la logística marítima que se ha visto afectada. El precio del crudo es una de las variables a las que debemos prestar atención".

– Los mercados ya reaccionaron a los resultados, y las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos subieron. Los analistas sugieren que podría aumentar la inflación, lo cual llevaría a la Fed (Banco Central) a revisar sus tasas de referencia... Copiado!

– La tasa de política monetaria del dólar nos afecta directamente porque circula junto al colón. No creo que la Fed cambie mucho su posición histórica, pero si se consolidan las reducciones de impuestos para las compañías y los más ricos, se verá obligada a considerar otras variables fiscales. Si los precios de las materias primas se estabilizan por lo que suceda con la guerra en Ucrania, la Fed analizará los efectos sobre la inflación y tomará las decisiones observando la política del Ejecutivo.

– ¿Cuáles podrían ser esas decisiones? Copiado!

– Podrían decidir una reducción en la tasa de interés en sus próximas reuniones. La respuesta de la Fed variará según la inflación observada que es sensible a los precios de las materias primas, la intensidad regulatoria, el comportamiento del mercado bursátil, la percepción de riesgo de la deuda pública y el tamaño del déficit fiscal.

– El precio del dólar también subió este miércoles en los mercados. ¿Cómo incidirá este comportamiento en Costa Rica? Copiado!

– El colón se ha apreciado significativamente en los últimos 18 meses, y hay un debate sobre si la política monetaria ha influido en este comportamiento. Si el dólar se aprecia frente a otras monedas, afectará al colón porque no comerciamos ni competimos solo con Estados Unidos. Las implicaciones sobre la política cambiaria la decidirá el mercado y la autoridad monetaria, tomando en cuenta todos los aspectos que impactan con el tipo de cambio. Esta apreciación del dólar hoy, es una reacción del primer día, pero si persiste, le corresponde a la autoridad monetaria dar una respuesta.