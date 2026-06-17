Política económica de Rodrigo Chaves acumuló más valoraciones negativas que positivas, según encuesta UCR

El informe del del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la UCR revela que la política económica de la administración Chaves Robles acumuló opiniones desfavorables en 12 de 16 mediciones a lo largo de su gestión.

La política económica de la administración de Rodrigo Chaves Robles (2022-2026) recibió más valoraciones negativas que positivas a lo largo de sus cuatro años de gestión, según el más reciente informe del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), divulgado este miércoles por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).

De acuerdo con el informe, durante el periodo del mandato de Chaves la valoración de los consumidores sobre la política económica registró un saldo negativo en 12 de las 16 encuestas realizadas. En otras palabras, la proporción de personas que consideró que el Gobierno Central efectuaba una labor “pobre” superó a la de quienes calificaron esa gestión como “buena”.

En promedio, el gobienro de Chaves mantuvo una brecha de 10 puntos porcentuales a favor de las opiniones desfavorables frente a las positivas.

El estudio destaca un comportamiento particular en las mediciones con resultado favorable.

Dos de ellas se registraron al inicio del mandato, en agosto y noviembre del 2022, mientras que las otras dos ocurrieron al cierre, en febrero y mayo del 2026. Según explicó la UCR durante la presentación de los resultados, este patrón resulta atípico en comparación con los registros históricos del indicador.

Panorama oscuro

Por otra parte, aunque en mayo se observó una leve mejora en la confianza hacia el Poder Ejecutivo para conducir la política económica, las expectativas relacionadas con la pobreza y el desempleo mostraron un deterioro respecto a febrero .

Según el informe aumentó el porcentaje de personas que prevé un incremento de la pobreza durante los próximos 12 meses, al alcanzar el 30,3% de los encuestados, 4,2 puntos porcentuales más que en la medición anterior. Paralelamente, disminuyó la proporción de quienes esperan una reducción del desempleo, que se ubicó en 34,5%, lo que representa una caída de 3,8 puntos porcentuales.

El ICC para mayo del 2026 se ubicó en 54,8 puntos, lo que representa una disminución de 5,9 puntos porcentuales (p. p.) respecto a la medición de febrero, cuando alcanzó 60,7 puntos.

La medición de mayo del 2026 corresponde a la última vinculada a la administración Chaves Robles.

Para este estudio, la UCR entrevistó a 700 personas mayores de 18 años, costarricenses y extranjeras, usuarias de telefonía celular dentro del territorio nacional. La muestra es representativa de aproximadamente el 97% de la población del país y cuenta con un nivel de confianza del 95%.

¿Qué factores erosionan la percepción de política económica?

Según el informe de la UCR, continúan predominando las opiniones negativas sobre el momento para comprar casa o carro. Mientras la percepción sobre la adquisición de vehículos se mantuvo estable entre febrero y mayo, la relacionada con la compra de vivienda se deterioró.

En mayo, el 47,2% de los encuestados consideró que es un mal momento para comprar un automóvil, frente a un 30% que lo calificó como favorable. En el caso de las viviendas, el 45,6% estimó que son tiempos desfavorables para adquirir una, un aumento de 5,6 puntos porcentuales respecto a febrero.

El estudio también evidenció un fuerte incremento en las expectativas de alzas en los combustibles durante los próximos 12 meses. Un 60,2% de los consumidores prevé aumentos en los precios, 27,4 puntos porcentuales más que tres meses atrás, un comportamiento que la UCR asocia, probablemente, con el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Además, creció la expectativa de un aumento en el precio del dólar. En mayo, el 31,6% de los entrevistados anticipó alzas en el tipo de cambio para el próximo año, 7,4 puntos porcentuales más que en febrero.