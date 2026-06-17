Economía

Política económica de Rodrigo Chaves acumuló más valoraciones negativas que positivas, según encuesta UCR

De un total de 16 mediciones a lo largo de sus cuatro años de gestión, el exmandatario y actual ministro de Hacienda acumuló 12 valoraciones negativas

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Por Arianna Villalobos Solís
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
El informe del del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la UCR revela que la política económica de la administración Chaves Robles acumuló opiniones desfavorables en 12 de 16 mediciones a lo largo de su gestión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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