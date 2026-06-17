Economía

Confianza de los consumidores cae en Costa Rica por mayor pesimismo sobre economía y el futuro

El estudio de mayo del 2026 constituye la última medición del índice correspondiente a la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles

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Por Arianna Villalobos Solís
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El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la UCR cayó 5,9 puntos a mayo de 2026. El estudio revela un aumento en el pesimismo sobre las finanzas del hogar y la situación de las empresas. (Alonso_Tenorio)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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