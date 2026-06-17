Confianza de los consumidores cae en Costa Rica por mayor pesimismo sobre economía y el futuro

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la UCR cayó 5,9 puntos a mayo de 2026. El estudio revela un aumento en el pesimismo sobre las finanzas del hogar y la situación de las empresas.

La confianza de los consumidores en Costa Rica disminuyó entre febrero y mayo del 2026, impulsada por una valoración más negativa de su situación financiera en comparación con un año atrás, así como por un deterioro en las expectativas sobre su bienestar económico futuro.

La caída quedó reflejada en la más reciente medición del índice de confianza del consumidor (ICC), elaborada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR). En mayo pasado, el indicador se ubicó en 54,8 puntos, lo que representa una disminución de 5,9 puntos porcentuales (p. p.) respecto a la medición de febrero, cuando alcanzó 60,7 puntos.

Según el informe de la UCR, el retroceso del ICC responde a un deterioro en las percepciones que miden los dos componentes del indicador: el índice de condiciones económicas Actuales (ICEA) y el índice de expectativas económicas (IEE).

Ambos subíndices registraron descensos entre febrero y mayo. El ICEA se ubicó en 50,2 puntos y el IEE en 57,8, dentro de una escala de 0 a 100, lo que representa caídas de cuatro y 7,3 puntos, respectivamente.

En el caso del ICEA, que evalúa la percepción de los consumidores sobre su situación económica presente, aumentó la proporción de personas que considera estar en una condición peor que la de hace 12 meses. Este grupo alcanzó el 23,1% de los encuestados, un incremento de 4,6 puntos porcentuales en comparación con la medición de febrero.

Asimismo, creció la cantidad de personas que considera que no es un buen momento para adquirir artículos grandes para el hogar. Esta opinión fue compartida por el 42,7% de los participantes, 7,2 puntos porcentuales más que en la encuesta anterior.

Para este estudio, la UCR entrevistó a 700 personas mayores de 18 años, costarricenses y extranjeras, usuarias de telefonía celular dentro del territorio nacional. La muestra es representativa de aproximadamente el 97% de la población del país y cuenta con un nivel de confianza del 95%.

Mayor pesimismo

En cuanto al IEE, la encuesta evidenció un aumento en el pesimismo de los consumidores sobre los próximos meses.

El porcentaje de personas que prevé un deterioro en la situación económica de su familia durante el próximo año ascendió al 16,6%, lo que representa un incremento de siete puntos porcentuales respecto a febrero.

Asimismo, creció la proporción de quienes anticipan un empeoramiento en las condiciones para las empresas durante los próximos 12 meses, al pasar a 21,5% (+5,1 puntos porcentuales). También aumentó el grupo que espera un escenario de crisis para el país en los próximos cinco años, que alcanzó el 36,9% de los encuestados, 6,7 puntos porcentuales más que en la medición anterior.

El estudio de mayo del 2026 constituye la última medición del índice correspondiente a la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles.

“La confianza de los consumidores en la economía nacional llegó a 54,8 puntos (en una escala de cero a 100) lo cual puede ser sugerente de que concluyó el periodo de incremento del ICC que se ha observado desde agosto 2020″, detalla el informe.