Economía

Polémica por plan de impuesto a pólizas: Sugese advierte impacto en créditos y acceso para familias

Proyecto de ley propone la imposición de una nueva carga impositiva a las pólizas para financiar actividades de monitoreo sísmico y meteorológico

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Por Luis Enrique Brenes
Asociaciones solidaristas
El proyecto en cuestión es una reforma a un artículo de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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