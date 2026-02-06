Economía

Sugese cuestionó al gobierno idoneidad de Gabriela Chacón para ocupar presidencia del INS

¿Cumple Gabriela Chacón los requisitos para dirigir el INS? El jerarca de Sugese revela las advertencias enviadas al Gobierno y propone un cambio legal drástico.

Por Óscar Rodríguez
Tomás Soley, jerarca de la Sugese, confirmó que enviaron un oficio al gobierno en el cual cuestionó la idoneidad de Gabriela Chacón para ocupar la presidencia ejecutiva del INS.
Tomás Soley, jerarca de la Sugese, confirmó que enviaron un oficio al gobierno en el cual cuestionó la idoneidad de Gabriela Chacón para ocupar la presidencia ejecutiva del INS. (La Nación/La Nación)







Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

