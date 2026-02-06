Sugese cuestionó al gobierno idoneidad de Gabriela Chacón para ocupar presidencia del INS

Tomás Soley, jerarca de la Sugese, confirmó que enviaron un oficio al gobierno en el cual cuestionó la idoneidad de Gabriela Chacón para ocupar la presidencia ejecutiva del INS.

Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), reconoció que la entidad fiscalizadora mostró reservas por temas de idoneidad en el nombramiento de Gabriela Chacón.

El jerarca se refirió las observaciones enviadas al Consejo de Gobierno, en mayo del 2024, durante su comparecencia en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos.

“La Superintendencia ha hecho múltiples acciones de supervisión (...) como el oficio que se hizo sobre la idoneidad, señalando al Consejo de Gobierno sobre la actual presidenta ejecutiva”, contó el jerarca.

Soley precisó que enviaron el oficio sobre Chacón a la Presidencia el 26 de julio de 2024.

Además, indicó a los diputados que la revisión de los requisitos, experiencia e idoneidad de los jerarcas del INS se efectúa desde hace 16 años.

“La Superintendencia tiene la obligación de alertar al gobierno de un nombramiento cuanto no es adecuado o no cumple con los requisitos”, aseguró.

La diputada liberacionista, Dinorah Barquero, consultó si hicieron un informe del incumplimiento de Chacón. Soley aceptó que realizaron el oficio, pero dijo que está imposibilitado para dar el detalle de las observaciones hechas.

“Sugese sí alertó, porque es la obligación de la Superintendencia alertar esos temas (de idoneidad)”, puntualizó.

El funcionario lamentó que las recomendaciones no sean vinculantes para el Poder Ejecutivo, sino que depende del gobierno si acepta o no las indicaciones de la Superintendencia.

El jerarca de la Sugese presentó a los legisladores una proyecto de ley, durante su comparecencia, en el cual propuso que la entidad pueda destituir directamente a jerarcas y directivos de instituciones no idóneos para el cargo.

En ese plan, Soley plantea que los informes de idoneidad del INS deben ser públicos, al tratarse de una empresa estatal.