Sugeval y Sugese investigan fallido intento de ingresar $10 millones a INS Valores

Tomás Soley, jerarca de Sugeval y Sugese, confirmó a los diputados que abrieron una investigación por el intento de dos agentes de seguros de invertir $10 millones en el INS.

Tomás Soley, jerarca de la Sugeval y la Sugese, confirmó que ambas entidades abrieron una investigación por el fallido intento de ingresar $10 millones a INS Valores supuestamente vinculados con el exmagistrado penal, Celso Gamboa, y que Federico “Choreco” Cruz Saravanja, ex asesor del presidente Rodrigo Chaves, pidió al INS que fueran recibidos.

El superintendente precisó que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese), las dos bajo su dirección, requirieron información del caso a la Oficialía de Cumplimiento del Instituto Nacional de Seguros (INS).

“Pedimos al oficial de cumplimiento del INS en qué momentos se dieron los reportes (de operaciones sospechosas). Estamos revisando la oportunidad del reporte, porque la ley establece que son inmediatos”, afirmó Soley en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos.

Además, el funcionario también confirmó que al INS se le han realizado varias revisiones en temas de lavado de dinero, e hicieron recomendaciones específicas para mitigar el riesgo.

Soley dijo que, cuando terminen la pesquisa, emitirán un oficio de acatamiento obligatorio para la aseguradora pública y su subsidiaria.

El 18 de diciembre del año pasado, bajo juramento ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público, Luis Fernando Monge, exgerente del INS, declaró que Choreco llamó a la presidenta ejecutiva del Instituto, Gabriela Chacón, para presionar por una transferencia de $10 millones que dos agentes de seguros querían ingresar al puesto de bolsa INS Valores. Los agentes se presentaron en representación de una pequeña cooperativa.

La Oficialía de Cumplimiento del INS alertó que los agentes estaban conectados con Gamboa, quien será extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Monge precisó a La Nación que la llamada de Cruz se produjo en agosto del 2024, cuando él y la jerarca del INS estaban de gira en Panamá.

Según relató, cuando colgó la llamada, Chacón le dijo: “Era Choreco, me estaba preguntando por una transferencia que está por ingresar al puesto de bolsa, que qué ha pasado”.