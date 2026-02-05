Economía

Sugeval y Sugese investigan fallido intento de ingresar $10 millones a INS Valores

Tomás Soley confirmó que al INS le han realizado varias revisiones y recomendaciones sobre lavado de dinero.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
En la imagen, Tomás Soley, superintendente de valores.
Tomás Soley, jerarca de Sugeval y Sugese, confirmó a los diputados que abrieron una investigación por el intento de dos agentes de seguros de invertir $10 millones en el INS. (Diana Méndez/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tomás SoleyINSINS ValoresSugevalChorecoCelso Gamboa
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.