Petróleo supera los $100 por barril en medio de tensiones en Medio Oriente

Barril de WTI superó cifra por primera vez desde 2022 debido a guerra en Medio Oriente e interrupciones desuministro en Estrecho de Ormuz

Por Juan Fernando Lara Salas y AFP
Manifestantes con carteles contra la guerra en Irán vitorearon durante una marcha del Día Internacional de la Mujer contra el fascismo en el parque Boston Common en Boston, Massachusetts, este 8 de marzo.
Manifestantes con carteles contra la guerra en Irán vitorearon durante una marcha del Día Internacional de la Mujer contra el fascismo en el parque Boston Common en Boston, Massachusetts, este 8 de marzo. (JOSEPH PREZIOSO/AFP)







petróleoWTIPrecio del petróleo 2026Crisis energéticaGuerra en IránEstrecho de Ormuz
