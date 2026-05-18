Petróleo sube impulsado por temores de escalada en Oriente Medio

La liberación de reservas estratégicas de petróleo permitió hasta ahora contener el fuerte aumento de los precios.

Washington, Estados Unidos. Los precios del petróleo oscilaron el lunes y cerraron al alza, impulsados por noticias sobre el conflicto en Oriente Medio.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio cerró a $112,10 (+2,60%), mientras que el de West Texas Intermediate estadounidense para junio avanzó un 3,07%, hasta $108,66.

“El mercado evoluciona al ritmo de la actualidad”, dijo a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA. El repunte al cierre se produjo tras la publicación de un artículo de Axios, según el cual Estados Unidos considera insuficiente la última propuesta de acuerdo de Irán, lo que reavivó los temores a una nueva escalada del conflicto.

Los precios habían caído tras la publicación de un artículo de la agencia de prensa iraní Tasnim que informaba de una propuesta estadounidense de suspensión de las sanciones petroleras contra Irán.

Esto había generado expectativas de un alivio de la escasez inmediata de suministro, explicó Phil Flynn, de The Price Futures Group.

Las reservas comerciales de petróleo están disminuyendo “muy rápidamente”, afectadas por las consecuencias de la guerra, advirtió el lunes el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, al margen de la reunión de Finanzas del G7 en París.

La liberación de reservas estratégicas de petróleo permitió hasta ahora contener el fuerte aumento de los precios, señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Pero “Estados Unidos no podrá seguir aumentando sus exportaciones durante mucho más tiempo”, y China, que había reducido sus importaciones, “podría volver a importar más petróleo”, dijo el analista.