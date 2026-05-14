El mercado de petróleo se mantiene estable pendiente de la reunión entre Estados Unidos y China

Mientras el estrecho de Ormuz permanezca bloqueado se prevé que los precios del petróleo crudo sigan bajo presión alcista.

Los precios del petróleo apenas fluctuaron este jueves 14 de mayo, con los operadores atentos a conversaciones entre Donald Trump y Xi Jinping en China, en particular en lo que respecta a la situación en Oriente Medio.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en julio, cerró prácticamente sin cambios (+0,09%) a $105,72.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en junio, subió un 0,15% hasta los $101,17.

Los operadores adoptaron “una actitud de cautela”, dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

La atención del mercado está centrada en la visita de Donald Trump a China, prevista hasta el viernes.

Respecto a Irán, el presidente estadounidense afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, le había ofrecido ayuda en relación con el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo está teniendo importantes repercusiones en el suministro mundial de petróleo crudo.

Según el gobierno estadounidense, Trump pretende presionar a Pekín —socio estratégico y económico clave de Irán y su principal comprador de petróleo— para que utilice su influencia en la búsqueda de una solución a la crisis del Golfo.

Trump también afirmó el jueves que Xi Jinping le había asegurado que Pekín no enviaría equipo militar a Irán.

Analistas de ING opinan que el mercado podría estar depositando demasiadas esperanzas en los resultados positivos de las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre Oriente Medio, como lo demuestra la caída de los precios el miércoles y su limitada recuperación el jueves.

“Por el momento, no hay novedades concretas en el ámbito geopolítico. Se mantiene el statu quo”, dijo Kilduff.

“Podríamos experimentar una volatilidad extrema porque las noticias cambian constantemente”, advirtió Phil Flynn, de The Price Futures Group.

Mientras el estrecho de Ormuz permanezca bloqueado se prevé que los precios del petróleo crudo sigan bajo presión alcista.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han alertado sobre una escasez de suministro, señaló John Evans, analista de PVM, tras la publicación de informes esta semana.