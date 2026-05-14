Economía

El mercado de petróleo se mantiene estable pendiente de la reunión entre Estados Unidos y China

La atención del mercado está centrada en la visita de Donald Trump a China, prevista hasta el viernes

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Por AFP
Imagen con cuatro máquinas extractoras de petróleo.
Mientras el estrecho de Ormuz permanezca bloqueado se prevé que los precios del petróleo crudo sigan bajo presión alcista.







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AFP

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