Petróleo Brent roza los $110 impulsado por señales contradictorias de Trump

El precio del petróleo ha tendido al alza luego de que se desencadenara el conflicto en Irán.

Nueva York, Estados Unidos. Los precios del petróleo finalizaron en alza el jueves, impulsados por las contradictorias señales del presidente Donald Trump en cuanto al desenlace de la guerra contra Irán y por temores de perturbaciones en el mar Rojo.

El barril de la referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo cerró con un avance de 4,61% a $94,48. El Brent del mar del Norte para el mismo mes repuntó 5,66% en la sesión, para terminar a $108,01 por barril, e incluso rozó los $110 por barril por primera vez desde su caída el lunes.

“El mercado daba señales de apaciguarse favorecido por el anuncio de que Irán estaba estudiando (el plan estadounidense), pero entonces el presidente Trump indicó que podría no hacer concesiones”, comentó Phil Flynn, de Price Futures Group, “y los precios repuntaron”.

“Hoy leí una noticia que decía que estoy desesperado por lograr un acuerdo”, dijo Donald Trump al margen de un consejo de su gabinete en la Casa Blanca el jueves. “Es todo lo contrario. No me importa”, aseguró.

Más temprano, en su red social, Trump manifestó, sin embargo, una cierta impaciencia al prevenir a los líderes iraníes de que “será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde”.

Según Phil Flynn, el mercado también se “mostró nervioso luego de que Irán amenazara cerrar el segundo paso más importante del mundo” para el flujo del oro negro.

Una fuente militar también reportó a la agencia Tasnim que en caso de una invasión terrestre, Teherán podría abrir “un nuevo frente” en el estrecho de Bab el-Mandeb, punto de acceso al mar Rojo y al canal de Suez.

La zona ya ha sido blanco de ataques de rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán.