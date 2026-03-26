Economía

Petróleo Brent roza los $110 impulsado por señales contradictorias de Trump

El mercado se mostró nervioso luego de que Irán amenazara con cerrar el segundo paso más importante del mundo de petróleo

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Por AFP
El precio del petróleo ha tendido al alza luego de que se desencadenara el conflicto en Irán. (SIMON MAINA/AFP)







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