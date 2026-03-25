Precios del petróleo vuelven a subir y Wall Street cede terreno

Los precios del petróleo, que se desplomaron el lunes, repuntaron y el Brent volvió a situarse por encima de los $100 por barril.

Nueva York, Estados Unidos. Los precios del petróleo subieron el martes en medio de la cautela de los operadores ante la perspectiva de un acuerdo negociado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Las bolsas europeas se mantuvieron en gran medida estables, mientras los principales índices de Wall Street cedieron terreno tras las fuertes ganancias de la víspera.

El lunes el mercado bursátil se vio impulsado por las declaraciones del presidente Donald Trump de que Estados Unidos mantenía conversaciones “muy buenas” con Irán y su anuncio de que suspendía los ataques previstos contra la infraestructura energética de la república islámica.

Las bolsas asiáticas recogieron el fuerte avance el martes, pero el rebote se desinfló en las sesiones europea y estadounidense.

Las plazas en Europa cerraron con ganancias leves o pérdidas marginales: París +0,23%, Londres +0,72%, Milán +0,42% y Madrid +0,18%. Fráncfort, en cambio, terminó con una caída de 0,07%. En Nueva York, el Dow Jones cayó un 0,18%, el Nasdaq perdió un 0,84% y el ampliado S&P 500 cedió un 0,37%.

Los precios del petróleo, que se desplomaron el lunes, repuntaron y el Brent volvió a situarse por encima de los $100 por barril. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo subió un 4,55% hasta $104,49.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes, aumentó un 4,79% hasta $92,35. “La guerra en Irán no se ha terminado y el estrecho de Ormuz sigue cerrado”, dijo Kathleen Brooks, directora de investigación en XTB.

“Harán falta más comentarios conciliadores de Donald Trump para prolongar la recuperación del lunes y dar esperanzas de que la guerra esté cerca de terminar”, añadió.

Patrick O’Hare, de Briefing.com, afirmó que el comportamiento mixto del mercado refleja que está “atrapado en el limbo”, sin saber qué ocurrirá a continuación en la guerra.

El bloqueo del estrecho por parte de Irán también está afectando a las aerolíneas: las acciones de Lufthansa cayeron cerca de un 2% y las de Air France-KLM cerraron con una caída del 3%.