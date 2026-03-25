Economía

Precios del petróleo vuelven a subir y Wall Street cede terreno

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York cedieron terreno tras las fuertes ganancias de la víspera

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Por AFP
Los precios del petróleo, que se desplomaron el lunes, repuntaron y el Brent volvió a situarse por encima de los $100 por barril. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)







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