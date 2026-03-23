Economía

China implementa tope al precio de combustibles ante la escalada por el conflicto de Irán

Las medidas se adoptaron para evitar que los ciudadanos tengan que afrontar las consecuencias de la crisis energética

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Por Europa Press
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China reforzará las labores de supervisión y las inspecciones en el mercado de los combustibles y sancionará a quienes incumplan la legislación vigente. (GREG BAKER/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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