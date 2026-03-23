China implementa tope al precio de combustibles ante la escalada por el conflicto de Irán

China reforzará las labores de supervisión y las inspecciones en el mercado de los combustibles y sancionará a quienes incumplan la legislación vigente.

El Gobierno de China limitó de manera temporal los precios minoristas de la gasolina y el diésel en el mercado interno como respuesta a la escalada de los precios energéticos internacionales fruto del conflicto de Irán.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) informó este lunes que las medidas se adoptaron para evitar que los ciudadanos tengan que afrontar las consecuencias de la crisis energética y mitigar así el impacto de las fluctuaciones de precios, garantizando la estabilidad de las economías de los hogares chinos, según recogió la agencia de noticias Xinhua.

En este sentido, la institución indicó que sin la aplicación de los topes a los combustibles, la gasolina habría aumentado su precio en 2.205 yuanes (unos $320) por tonelada y el diésel en 2.120 yuanes (unos $308) por tonelada. Así, los incrementos han sido de 1.160 yuanes (unos $168) y 1.115 yuanes (unos $162) por tonelada, respectivamente.

Las autoridades chinas no han introducido ninguna medida de control desde que se comenzó a aplicar el mecanismo de fijación de precios en el 2013, y han sostenido que supone una respuesta eficaz y oportuna ante la situación de los mercados energéticos y que, además, respaldarán el funcionamiento estable de la economía interna del país.

En el futuro, la CNDR ha anunciado que buscará la coordinación de las refinerías de crudo y los distribuidores para organizar de manera más eficiente la producción y el transporte y así asegurar el suministro adecuado en el mercado.

Igualmente, China reforzará las labores de supervisión y las inspecciones en el mercado de los combustibles y sancionará a quienes incumplan la legislación vigente, como las políticas nacionales de los precios, para así preservar el orden del mercado y los intereses de los consumidores.