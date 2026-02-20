Economía

Pese a lo dicho por Volaris, ICT niega impacto de impuestos en suspensión de rutas aéreas

Alega que lo ocurrido obedece a una decisión estrictamente comercial

Por Sebastián Sánchez y Gustavo Ortega Campos
Volaris anunció la suspensión indefinida de cuatro rutas directas desde y hacia Costa Rica: Miami, San Salvador, Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa, debido a la alta carga tributaria en el precio de los tiquetes a partir de abril 2026.
Volaris anunció la suspensión indefinida de cuatro rutas directas desde y hacia Costa Rica: Miami, San Salvador, Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa, debido a la alta carga tributaria en el precio de los tiquetes a partir de abril 2026. (Canva/La Nación)







