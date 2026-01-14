Economía

Pensiones voluntarias en dólares: vea qué operadora obtuvo la mayor rentabilidad al cierre de 2025

Cuatro operadoras en Costa Rica cuentan con fondos de pensiones voluntarias en dólares.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Cuatro operadoras de pensiones administraban activos por ¢135.675 millones a diciembre del 2025, correspondientes a fondos voluntarios individuales en dólares. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PensionesPensiones voluntariasSupénDólares
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.