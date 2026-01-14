Pensiones voluntarias en dólares: vea qué operadora obtuvo la mayor rentabilidad al cierre de 2025

Cuatro operadoras de pensiones administraban activos por ¢135.675 millones a diciembre del 2025, correspondientes a fondos voluntarios individuales en dólares.

En Costa Rica, 17.266 personas están afiliadas a un plan voluntario de pensiones en dólares. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén) a noviembre del 2025, esto equivale a un 8,1% de la población inscrita a un fondo voluntario de jubilación.

En el mercado nacional existen dos fondos individuales en esta moneda extranjera: el fondo A, que cuenta con 7.363 afiliados, y el fondo B, que agrupa a 9.903 personas. En este último se concentran todos los contratos suscritos después de la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7.983).

La operadora con mayor rendimiento

En el último mes del 2025, BN Vital fue la operadora que reportó la mayor rentabilidad anual nominal (la que no toma en cuenta la inflación) en ambos fondos voluntarios individuales en dólares.

Los datos de la Supén indican que el rendimiento de BN Vital en el fondo A alcanzó un 13,78%, mientras que el del fondo B se ubicó en 14%.

En el resto de las operadoras, la rentabilidad anual nominal osciló entre 6,74% y 12,37% para el fondo A, y entre 8,87% y 12,32% para el fondo B.

Las personas interesadas en suscribirse a un plan voluntario en dólares —con el objetivo de complementar su pensión básica y obligatoria— pueden hacerlo por medio de cuatro operadoras de pensiones complementarias (OPC): BAC Pensiones, BCR Pensiones, Popular Pensiones y BN Vital.

De acuerdo con la Supén, estas cuatro entidades administraban activos por ¢135.675 millones a diciembre del 2025, correspondientes a fondos voluntarios individuales denominados en dólares.

Características

Los fondos tipo B no permiten retiros anticipados, ya que los recursos deben permanecer en un periodo de “maduración” de 66 meses. Una vez cumplido ese plazo, los recursos se trasladan al fondo A.

Por su parte, los contratos nuevos del fondo A permiten realizar retiros totales o parciales, con un límite de hasta un 30% cada 12 meses. No obstante, algunos contratos antiguos de este mismo tipo contemplan retiros parciales de hasta un 50%.