Pensiones ROP se recuperan tras minusvalías: fondos crecen y rendimientos repuntan en abril

De acuerdo con datos de la Supén, a abril pasado, 1,42 millones de personas aportaban al ROP.

El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) dejó atrás el breve periodo de minusvalías registrado en febrero y marzo de este año, provocado por la volatilidad en los mercados internacionales —derivada del impacto de la guerra en Oriente Medio— y el bajo nivel del tipo de cambio en el país. En abril, el fondo mostró una recuperación en sus rendimientos.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), el valor total de las inversiones del ROP al caurto mes de este año fue de ¢14,27 millones.

Con este resultado, se revertió lo ocurrió en los primero meses. En enero, el saldo pasó de ¢14,21 billones a ¢13,96 billones en febrero, lo que representó una disminución de ¢253.776 millones.

En marzo, el valor volvió a caer y se ubicó en ¢13,59 billones.

Tras las bajas temporales de febrero y marzo, todas las operadoras de pensiones complementarias (OPC) registraron nuevamente rendimientos positivos en los fondos del ROP para abril y mayo, aseguró la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).

Popular Pensiones —la operadora con mayor cantidad de afiliados al ROP— explicó a sus afiliados que la recuperación observada en abril respondió, en parte, al anuncio de un alto al fuego temporal en la guerra de Oriente Medio a inicios de ese mes.

Esta noticia generó mayor optimismo en los mercados internacionales al reducir el riesgo de una escalada del conflicto y su posible impacto sobre el petróleo y la economía global.

“Cuando el ambiente mejora, muchas inversiones tienden a recuperarse. Y eso se reflejó también en el valor de las cuotas de las personas afiliadas al ROP, quienes vieron una mejoría en sus saldos en abril y en lo que llevamos de mayo”, informó la operadora mediante un correo enviado a sus afiliados.

El economista y exsuperintendente de pensiones, Édgar Robles, explicó en un comunicado de prensa emitido por ACOP que la recuperación de los fondos responde a una normalización de los mercados financieros internacionales, una vez superadas distintas tensiones económicas y geopolíticas.

“ Cualquier pérdida temporal ya fue recuperada y los fondos continúan acumulando rentabilidad ”, señaló.

Popular Pensiones recordó, además, que en inversiones de largo plazo como el ROP es normal que existan periodos de subidas y bajadas en los rendimientos.

“Estos movimientos no significan que ‘algo esté mal’: son parte de cómo funcionan los mercados y, con el tiempo, suelen compensarse”, indicó la entidad en el correo enviado a sus afiliados.

El ROP es una inversión diseñada para el largo plazo y orientada a complementar la pensión básica de las personas. Por ello, los expertos recomiendan analizar su comportamiento a lo largo del tiempo y no enfocarse únicamente en variaciones de corto plazo.

Rendimientos a cinco y 10 años

A abril pasado, las rentabilidades anualizadas nominales —es decir, sin considerar el efecto de la inflación— a un plazo de cinco años se mantuvieron positivas en las seis OPC: BAC Pensiones, BCR Pensiones, BN Vital, Popular Pensiones, Vida Plena, y la Operadora de Pensiones Complementaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS).

En ese plazo, Vida Plena y BAC Pensiones fueron las que presentaron las rentabilidades más altas. Los rendimientos de estas dos operadoras fueron de 7,39% y 7,35%, respectivamente, mientras que el resto de las OPC registró rentabilidades superiores al 6%.

Al observar la rentabilidad nominal a un plazo de 10 años, Popular Pensiones encabezó el ranking a abril de 2026, con un rendimiento de 8,57%, seguida por Vida Plena, con un 8,37%. Las cuatro operadoras restantes mostraron desempeños superiores al 7%.