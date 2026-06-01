Economía

Pensiones ROP se recuperan tras minusvalías: fondos crecen y rendimientos repuntan en abril

“Cualquier pérdida temporal ya fue recuperada y los fondos continúan acumulando rentabilidad”, dice exsuperintendente de pensiones

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Por Mónica Cerdas Gómez
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De acuerdo con datos de la Supén, a abril pasado, 1,42 millones de personas aportaban al ROP. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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