Política

Diputada de gobierno, Ada Acuña, admite duda de constitucionalidad en proyecto sobre el ROP que tocaría las pensiones del IVM

La reforma a la Ley de la CCSS se incluyó dentro del texto sustitutivo para acelerar la entrega del ROP

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Por Sebastián Sánchez
Audiencia contralora general
La diputada oficialista, Ada Acuña, admitió que existe una duda de constitucionalidad sobre un proyecto que tocaría el IVM. En la imagen, está junto a la legisladora Pilar Cisneros. (Mayela López)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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