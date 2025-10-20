Pensión voluntaria en dólares: vea cuál operadora tuvo las rentabilidades más altas del mercado en agosto

17.168 personas en Costa Rica están afiliadas a un plan voluntario de pensiones en dólares. Según datos de agosto de la Superintendencia de Pensiones (Supén), esto equivale a un 8,17% de la población inscrita a un fondo voluntario de jubilación.

En el mercado costarricense hay dos tipos de fondos individuales en dólares: el A, que tiene 7.306 afiliados, y el B, que suma 9.862 personas. En este último se administran todos los contratos pactados luego de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador (7.983).

Los contratos tipo B no permiten retiros, ya que deben permanecer en maduración durante 66 meses; al cumplirse ese plazo pasan al A.

Los nuevos contratos A permiten retiros totales, o parciales con un límite de hasta un 30% cada 12 meses. Ahora, también existen contratos antiguos de tipo A que avalan retiros parciales de hasta un 50%.

LEA MÁS: ¿Quiere abrir una pensión voluntaria en colones? Vea cuál operadora paga más por el plan de ahorro

Los interesados en estar en un fondo voluntario en dólares, para garantizar un monto adicional a su pensión básica y complementaria, pueden hacerlo a través de alguna de las cuatro operadoras de pensiones (OPC) que brindan planes en moneda extranjera: BAC Pensiones, BCR Pensiones, Popular Pensiones y BN Vital.

De acuerdo con datos de la Superintendencia, las cuatro entidades administraban activos por ¢128.207 millones en agosto del 2025, correspondientes a los fondos de pensiones voluntarios e individuales en moneda extranjera.

LEA MÁS: ¿Olvidó designar beneficiarios en su pensión? Su familia podría quedar sin el dinero

La OPC con mejor rendimiento

En el octavo mes del presente año, BN Vital fue la operadora de pensiones que reportó la rentabilidad anualizada nominal (la que no toma en cuenta la inflación) más alta en los dos fondos voluntarios en dólares.

Los datos de la Supén muestran que el rendimiento del fondo A de esta operadora de pensiones fue de 10,59% y el del B se situó en 11,83%.

La rentabilidad anual y nominal de las otras operadoras osciló entre 6,64% y 8,48%, en el plan voluntario de pensiones A en moneda extranjera; y entre 7,52% y 9,18%, en el B.

LEA MÁS: Conozca lo que ahorraría si abre una pensión voluntaria a los 45 o 55 años: le mostramos 8 escenarios