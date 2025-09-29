¿Quiere abrir una pensión voluntaria en colones? Vea cuál operadora paga más por el plan de ahorro

La mayoría (87%) de las 210.055 personas afiliadas a planes voluntarios de pensiones en Costa Rica están inscritos en un fondo individual en colones, de acuerdo con datos de agosto del 2025 de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

La Nación hizo una revisión de los de la rentabilidad de los dos tipos de fondos voluntarios existentes en el país, que son el producto A y el B.

Para obtener cuál operadora de pensiones complementarias (OPC) registra un mejor resultado este año, se revisó únicamente la rentabilidad anual y real (la que elimina el efecto que pudiera tener la inflación) de cada OPC en ambos fondos en moneda nacional.

Este ejercicio arrojó que en el fondo voluntario A en colones Popular Pensiones fue la operadora que registró la rentabilidad más alta en agosto pasado: 10%.

De acuerdo con datos de la Supén, Vida Plena fue la que reportó el segundo rendimiento anual y real de más alto: 8,52%.

Por su parte, en el plan de pensiones voluntario B en moneda nacional, Popular Pensiones y BN Vital lideraron con las rentabilidades anuales y reales más elevadas, pues estas fueron de 9,55% y 9,46%, respectivamente.

En agosto, las otras OPC también mostraron rentabilidades positivas en ambos fondos de pensiones en colones.

Diferencia en contratos

En el mercado nacional existen dos tipos de fondos individuales en colones: el A, que cuenta con 82.206 afiliados, y el B, que tiene 100.595. En este último fondo se administran todos los contratos suscritos luego de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador (7.983).

Los contratos tipo B no permiten retiros, ya que tienen que permanecer en “maduración” durante 66 meses; al cumplirse ese plazo pasan al A.

Los nuevos contratos A permiten retiros totales, o parciales, con un límite de hasta un 30% cada 12 meses. Sin embargo, hay contratos antiguos tipo A que sí dejan realizar retiros parciales de hasta un 50%.

Según la Superintendencia, las personas mayores de 15 años, sin importar si son asalariadas o no, pueden abrir un fondo voluntario; el aporte de cada una variará de acuerdo con su capacidad de ahorro.

El objetivo de la pensión voluntaria es garantizar un monto adicional al plan básico y complementario, evitando así un deterioro en la calidad de vida de sus afiliados al momento de jubilarse.

LEA MÁS: Conozca lo que ahorraría si abre una pensión voluntaria a los 45 o 55 años: le mostramos 8 escenarios

En Costa Rica, cinco operadoras de pensiones complementarias (OPC) ofrecen planes voluntarios de jubilación. Se trata de Popular Pensiones, BN Vital, BAC Pensiones, BCR Pensiones y Vida Plena.

A agosto pasado, estas cinco entidades administraron, en conjunto, activos totales por ¢532.000 millones correspondientes a los dos fondos voluntarios en colones.

LEA MÁS: ¿Tiene alrededor de 35 años? Le contamos cómo alcanzar una pensión extra de hasta ¢51 millones