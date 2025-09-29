Economía

¿Quiere abrir una pensión voluntaria en colones? Vea cuál operadora paga más por el plan de ahorro

Popular Pensiones, BN Vital, BAC Pensiones, BCR Pensiones y Vida Plena ofrecen planes voluntarios en colones

Por Mónica Cerdas Gómez
182.801 personas están inscritas en un plan voluntario individual en colones. (Shutterstock/Shutterstock)







Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

