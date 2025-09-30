Economía

¿Designó beneficiarios en su pensión? Si no lo hizo, se podría perder el dinero

Popular Pensiones recordó a sus afiliados que deben designar beneficiarios para evitar que los fondos acumulados pasen a la CCSS si no se reclaman en 10 años

Por Silvia Ureña Corrales
El dinero de pensión no reclamado en 10 años pasa a la CCSS. Popular Pensiones pidió verificar si ya designó beneficiarios. Fotos: Mayela López (Mayela López)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

