¿Designó beneficiarios en su pensión? Si no lo hizo, se podría perder el dinero

El dinero de pensión no reclamado en 10 años pasa a la CCSS. Popular Pensiones pidió verificar si ya designó beneficiarios. Fotos: Mayela López

Popular Pensiones instó a la población afiliada a los regímenes complementarios de pensión a designar beneficiarios cuanto antes, para garantizar que sus recursos acumulados no se pierdan en caso de fallecimiento.

La advertencia aplica tanto para el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) como para el Régimen Voluntario.

La empresa recordó que, si la persona afiliada no designó beneficiarios y nadie retira esos fondos en un plazo de 10 años, el dinero pasará de forma automática al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sin posibilidad de recuperación.

“Queremos proteger a las familias costarricenses y evitar que pierdan el derecho a recursos que legítimamente les corresponden. Por eso, instamos a todos nuestros afiliados a revisar su situación y asegurarse de tener a sus beneficiarios debidamente designados”, manifestó Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones.

¿Cómo designar beneficiarios?

Las personas afiliadas pueden realizar este trámite en el sitio web www.popularpensiones.fi.cr, mediante el correo popularpensiones@bp.fi.cr o en las oficinas del Banco Popular que ofrecen asesoría en pensiones. La lista de sucursales está disponible en el portal institucional.

Otra opción es descargar el formulario y enviarlo a popularpensionesactualizaciones@bp.fi.cr o entregarlo físicamente en las oficinas indicadas.

¿Qué dice la ley?

La Ley 7983 establece los lineamientos para la asignación de beneficiarios:

En el ROP , se reconocerán primero los beneficiarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS o del régimen sustituto. Si no existen, se aplicarán los designados ante la operadora, luego de 12 meses del fallecimiento. En ausencia de ambos, cualquier persona con interés legítimo podrá acudir a la autoridad judicial.

, se reconocerán primero los beneficiarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la o del régimen sustituto. Si no existen, se aplicarán los designados ante la operadora, luego de 12 meses del fallecimiento. En ausencia de ambos, cualquier persona con interés legítimo podrá acudir a la autoridad judicial. En el plan voluntario, los recursos irán a las personas declaradas en el contrato firmado con la operadora.

¿Cómo verificar si ya tiene beneficiarios?

Las personas pueden consultar si ya designaron beneficiarios a través de varios canales:

• WhatsApp Bot: 8502-2020

• Líneas telefónicas: 800-247-0111 | 2010-0300

• Correo electrónico: popularpensiones@bp.fi.cr

• Sitio web: www.popularpensiones.fi.cr