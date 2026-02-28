Economía

Paramount adquiere Warner Bros Discovery tras reñida puja con Netflix

Paramount Skydance acuerda la compra de Warner Bros Discovery por $110.000 millones. Conozca los detalles de la fusión que une a HBO, CNN, CBS y el Universo DC

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen la fachada de paramount y el logo de warner
Paramount Skydance acuerda la compra de Warner Bros Discovery por $110.000 millones. Conozca los detalles de la fusión que une a HBO, CNN, CBS y el Universo DC. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Warner Bros DiscoveryParamountNetflix
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.