Netflix descarta elevar oferta por Warner Bros y allana vía a Paramount

Netflix declinó igualar la oferta de Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery. El histórico estudio y CNN cambiarán de manos en una operación de $108.000 millones

Por AFP
(FILES) In this file photo taken on October 19, 2021, the Netflix logo is seen on the Netflix, Inc. building on Sunset Boulevard in Los Angeles, California. - Streaming giant Netflix has suspended its service in Russia, US media reported on March 6, 2022, in protest of Moscow's invasion of Ukraine. (Photo by Robyn Beck / AFP)
Netflix declinó igualar la oferta de Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery. El histórico estudio y CNN cambiarán de manos en una operación de $108.000 millones. (ROBYN BECK/AFP)







