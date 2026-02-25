Paramount eleva oferta y reaviva negociación para comprar Warner

Paramount analiza la oferta de Warner Bros Discovery, que incluye una cláusula de $7.000 millones si la fusión falla. El pacto con Netflix sigue vigente

Madrid. El consejo de administración de Warner Bros Discovery abrió la puerta a dialogar con Paramount Skydance tras analizar la propuesta revisada presentada por la firma encabezada por David Ellison, que eleva a $31 en efectivo por acción el precio de compra, frente a los $30 ofrecidos anteriormente.

El órgano directivo de Warner concluyó que la nueva oferta de Paramount “podría razonablemente resultar en una ‘propuesta superior’ de la compañía”, según lo establecido en el acuerdo de fusión con Netflix.

No obstante, advirtió que “no ha determinado” si la iniciativa revisada supera la operación pactada con la plataforma.

La propuesta contempla, además del aumento a $31 por título, una comisión de demora diaria equivalente a $0,25 por trimestre a partir del 30 de septiembre del 2026, así como una comisión regulatoria de $7.000 millones que Paramount pagaría si la transacción no se concreta por motivos regulatorios.

Asimismo, incluye el pago por parte de Paramount de la comisión de rescisión de $2.800 millones que Warner debería abonar a Netflix para terminar el acuerdo vigente entre ambas compañías.

En este contexto, WBD indicó que continuará las conversaciones con PSKY para evaluar si puede concretarse una “propuesta superior para la compañía”, conforme a lo definido en el contrato con Netflix.

De configurarse ese escenario, la empresa de streaming dispondrá de cuatro días hábiles para negociar con Warner y plantear eventuales modificaciones.

Sin embargo, Warner subrayó que no existe garantía de que el consejo concluya que la iniciativa de Paramount sea superior a la fusión con Netflix ni de que las conversaciones desemboquen en un acuerdo definitivo.

Por ello, “el acuerdo de fusión de Netflix sigue vigente”, y el directorio mantiene su recomendación a favor de la transacción con la compañía con sede en Los Gatos, sin retirarla ni modificarla.

Por su parte, Paramount celebró la decisión del consejo de Warner y manifestó su disposición a continuar un diálogo constructivo con el propietario de HBO Max.

La firma recordó que cualquier operación requeriría que la junta de Warner determine que la propuesta revisada de Paramount es “superior”, además de que venza el período de comparación de cuatro días hábiles, se rescinda el acuerdo con Netflix y se suscriba un contrato definitivo de fusión entre Paramount y Warner.