Economía

Paramount eleva oferta y reaviva negociación para comprar Warner

Paramount analiza la oferta de Warner Bros Discovery, que incluye una cláusula de $7.000 millones si la fusión falla. El pacto con Netflix sigue vigente

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Logo de Warner
Paramount analiza la oferta de Warner Bros Discovery, que incluye una cláusula de $7.000 millones si la fusión falla. El pacto con Netflix sigue vigente (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Warner Bros DiscoveryParamountNetflix
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.