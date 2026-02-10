Economía

Paramount mejora las condiciones de su oferta pública de $108.000 millones sobre Warner

La oferta de Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery incorporó nuevos incentivos financieros para los accionistas, incluyendo pagos adicionales por retrasos en el cierre y mayor cobertura de riesgos regulatorios.

Por Europa Press
Torre de agua de WB en los estudios Warner Bros., Burbank, California, el 5 de diciembre anterior. El gigante del streaming, Netflix, anunció el 5 de diciembre de 2025 la compra del estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery por casi $83.000 millones. Fotografía:
La batalla por Warner Bros. Discovery se intensificó luego de que Paramount Skydance añadiera pagos compensatorios y asumiera eventuales costos de rescisión con Netflix. (PATRICK T. FALLON/AFP)







ParamountWarnerOferta pública de adquisiciónOPANetflix
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

