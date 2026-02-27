Economía

Paramount queda como único comprador de Warner: ¿Qué cambiaría para el usuario?

Paramount podría asumir el control de Warner Bros. La operación redefine el futuro de HBO Max, CNN y franquicias globales y podría transformar el panorama del ‘streaming’ en los próximos meses

Por O Globo / Brasil / GDA y AFP
Paramount superó a Netflix y se espera que compre Warner. El acuerdo impacta HBO Max y podría modificar el mercado del 'streaming'.
Paramount superó a Netflix y se espera que compre Warner. El acuerdo impacta HBO Max y podría modificar el mercado del 'streaming'. (ROBYN BECK/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

