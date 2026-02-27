Paramount queda como único comprador de Warner: ¿Qué cambiaría para el usuario?

Paramount superó a Netflix y se espera que compre Warner. El acuerdo impacta HBO Max y podría modificar el mercado del 'streaming'.

Paramount Skydance prácticamente aseguró la compra de Warner Bros. Discovery tras superar la oferta de Netflix con una propuesta de $110.000 millones. La operación deja bajo un mismo control franquicias como Harry Potter, Game of Thrones y el universo DC, además de señales como CNN, HBO y Nickelodeon.

El impacto para los usuarios aún no está definido, pero podría implicar cambios en el streaming y en el costo de las suscripciones.

La compañía liderada por el empresario David Ellison presentó una oferta de $31 por acción en efectivo. La cifra superó los $27,75 por acción que Netflix acordó previamente y elevó la valoración total del conglomerado a $110.000 millones.

Netflix desistió de igualar la propuesta. La empresa indicó que el nuevo precio hacía inviable el negocio desde el punto de vista financiero. El anuncio ocurrió horas después de que su director ejecutivo, Ted Sarandos, visitó la Casa Blanca el jueves 26 para conversar sobre la transacción con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó respaldo público a la familia Ellison.

¿Qué incluye la compra de Warner Bros. Discovery?

La adquisición abarca todo el grupo de entretenimiento y multimedia. Esto incorpora estudios de cine, canales de televisión y activos de streaming.

Paramount pasará a controlar franquicias como Looney Tunes, El Señor de los Anillos, Superman, Harry Potter y Game of Thrones. También sumará marcas como DC Comics y Bob Esponja.

El nuevo conglomerado integrará señales internacionales como CNN, HBO y Nickelodeon, además de TNT Sports, Cartoon Network y Adult Swim.

El futuro de HBO Max y Paramount+

El acuerdo incluye la plataforma HBO Max. Paramount analiza una eventual fusión con Paramount+ o la integración de ambos servicios en una sola aplicación.

HBO Max cuenta con cerca de 121 millones de suscriptores. Paramount+ suma alrededor de 79 millones. La estrategia apunta a competir de forma directa con gigantes como Netflix y Disney.

La empresa prometió mantener el volumen de estrenos de películas y series. No obstante, el mercado observa cómo operarán dos estudios con estructuras similares bajo una misma administración.

Una posible unificación del catálogo podría derivar en ajustes en las tarifas. El antecedente más cercano fue la integración de Star+ en Disney+, que implicó cambios en los planes de suscripción.

Un movimiento similar al de Disney y Fox

El negocio recuerda la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney. En aquel caso, varias marcas y catálogos se concentraron bajo un solo grupo.

Paramount afirmó que su objetivo es honrar el legado de ambas compañías y acelerar la creación de una empresa de medios de nueva generación.

La operación queda sujeta a la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.