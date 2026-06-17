Economía

Pagos sin efectivo en Costa Rica alcanzan récord y el dinero circulante toca mínimo histórico

Efectivo circulante en Costa Rica alcanzó su valor más bajo respecto a la producción en 2025; retiros en cajeros también siguen bajando

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Por Luis Enrique Brenes
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La cantidad de retiros de efectivo en Costa Rica viene a la baja tras un mayor uso de canales digitales y de dispositivos como las tarjetas. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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