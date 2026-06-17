Pagos sin efectivo en Costa Rica alcanzan récord y el dinero circulante toca mínimo histórico

La cantidad de retiros de efectivo en Costa Rica viene a la baja tras un mayor uso de canales digitales y de dispositivos como las tarjetas.

Los pagos sin efectivo continúan ganando terreno en Costa Rica, mientras que el numerario que circulante en la economía nacional alcanzó su nivel más bajo en relación con el producto interno bruto (PIB) en 2025.

De acuerdo con la Memoria anual 2025 del Banco Central de Costa Rica (BCCR), durante el año pasado se realizaron 498 operaciones per cápita sin efectivo, 59 más que en 2024, lo que evidencia una mayor preferencia por métodos de pago como tarjetas o la banca digital.

Además, es el número de transacciones sin efectivo más elevado desde el 2016, según los datos del ente emisor.

La tendencia se refleja en la cantidad de billetes y monedas en circulación en la economía. Si bien la cifra creció 1% respecto a 2024, el incremento fue menor al de la producción, por lo que la relación del numerario con el PIB fue de 3,1%, el menor nivel alcanzado en los registros del BCCR.

Al final del año pasado, el numerario se ubicó en ¢1,6 billones, de los cuales el 74,5% estaba en poder del público y el 25,5% restante se encontraba en manos del sistema financiero, de acuerdo con el emisor.

Claudia Salas, directora de Emisión y Operaciones Comercial del Banco Nacional, explicó que se trata de un cambio natural en la forma de pago de las personas.

“Hoy el cliente busca que todo sea más rápido, fácil y seguro. Por eso los pagos electrónicos ya no se usan solo para compras grandes o puntuales, sino también para gastos del día a día, incluso los más pequeños”, agregó Salas.

Berny Chavarría, director de Banca de Personas de Davivienda en Costa Rica, atribuyó esto a tres factores: mayor confianza de los clientes en los canales digitales; una red comercial más preparada para recibir pagos electrónicos; y soluciones cada vez más simples, como pagos sin contacto, billeteras digitales, Sinpe Móvil y transferencias inmediatas.

“Hoy las personas valoran mucho más la rapidez, la seguridad y la conveniencia. Pagar con tarjeta, con el celular o hacer una transferencia desde la banca digital es más sencillo que cargar efectivo, buscar un cajero o hacer fila”, aseveró Chavarría.

Según el documento, el Banco Central ha trabajado en la modernización de los sistemas de pago para promover una mayor seguridad y eficiencia económica. La población realizó, en promedio, 1,4 pagos electrónicos diarios en 2025; esta tendencia se aceleró en 2020 tras las restricciones de contacto directo que generó la pandemia del covid-19.

Crece uso de tarjetas y banca digital

En 2025 se efectuaron 1.293 millones de operaciones de pago con tarjetas de emisores locales por un valor que ascendió a ¢16,47 billones, equivalentes al 49,7% del consumo de los hogares.

El aumento es muy notable, pues el valor pagado con tarjetas en 2020 apenas representaba el 33,6% del consumo de los hogares. De este monto total, ¢9,25 billones se pagaron con débito y ¢7,21 billones con crédito.

Según informes suministrados por los emisores de tarjetas de débito, citados por el BCCR, en 2025 se realizaron 992 millones de operaciones de pago con ese mecanismo. En el caso de las de crédito, se efectuaron 301 millones de pagos.

La cantidad de tarjetas en circulación fue de 11,2 millones: 7,8 millones correspondieron a débito y 3,4 millones a crédito.

En relación con la banca digital, en 2025 se liquidaron 1.293 millones de operaciones por este medio, un 14,7% más que en el año previo. En términos de valor, movilizaron ¢434,2 billones, equivalentes a 8,4 veces el PIB de 2025.

En los últimos años, la banca digital ha ganado terreno a nivel per cápita frente a los pagos con tarjeta que, aunque siguen creciendo, lo hacen a un ritmo menor que las transferencias en ese otro canal.

Sobre estas tendencias, Mario Roa, subgerente de Negocios del Banco Popular, dijo que hay una transformación profunda en la forma en que los usuarios se relacionan con los servicios financieros y realizan sus pagos cotidianos.

“Los clientes buscan inmediatez, comodidad, disponibilidad 24/7 y soluciones que puedan utilizar desde sus dispositivos móviles, comercios electrónicos o plataformas digitales”, afirmó el subgerente de Negocios del BP.

Roa añadió que herramientas como Sinpe Móvil, las tarjetas sin contacto y las aplicaciones bancarias han cambiado los hábitos de consumo y la forma de pago de las personas.

Disminuyen retiros de efectivo

Asimismo, la cantidad de retiros de efectivo en cajeros automáticos mantuvo la tendencia a la baja observada desde 2019, cuando empezó a decrecer debido al uso más intensivo de las tarjetas para efectuar pagos.

En comparación con 2010, cuando se realizaban, en promedio, dos retiros de efectivo al mes por tarjeta emitida (25 retiros de efectivo al año), durante 2025 se efectuaron menos de un retiro al mes (8,3 durante todo el año).

En general, los cajeros automáticos procesaron 87,7 millones de operaciones por un valor de ¢7,11 billones durante el año, mediante las 2.530 terminales disponibles en todo el territorio nacional.

Aunque estos dispositivos tienen varias funciones, como retirar efectivo, realizar depósitos y pagar préstamos, servicios y tarjetas de crédito, el 92% de la cantidad y el 85% del valor de las transacciones realizadas en los cajeros automáticos correspondió al retiro de efectivo.

Según las cifras del Banco Central, el valor promedio del retiro de efectivo en cajeros fue de ¢74.598, mientras que el monto de las otras operaciones monetarias que se pueden realizar fue mayor, de ¢158.931.

En ese sentido, el Banco de Costa Rica (BCR) indicó que el efectivo está expuesto a riesgos de pérdida o robo. De igual forma, obtener dinero en los cajeros requiere invertir tiempo en desplazarse y hacer fila, e incluso puede implicar el pago de comisiones.

¿Economía sin efectivo?

Para la directora de Emisión y Operaciones Comercial del BN, si bien Costa Rica avanza con paso firme hacia una mayor digitalización de los pagos, todavía existen barreras importantes para que el país se convierta en una economía predominantemente digital.

“No todas las personas tienen el mismo acceso a Internet, a las herramientas digitales o a los productos financieros sencillos de usar. Además, para muchas personas el efectivo sigue siendo una opción que les da control, costumbre o confianza”, comentó Salas.

Paola Cambronero, directora de Apoyo al Negocio de Davibank, afirmó que Costa Rica está avanzando de manera importante, pero aún coexisten distintos niveles de adopción, pues hay ciertas actividades económicas donde el efectivo sigue siendo el protagonista, ya sea por preferencia o por características propias del entorno.

Para Chavarría, Costa Rica se encuentra en una etapa de transición avanzada. Si bien ya avanzó de forma muy importante hacia una economía de pagos digitales, el efectivo no ha dejado de ser relevante.