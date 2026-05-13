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¿Tarjeta de crédito o débito? Conozca cuándo conviene más usar una u otra

Al cierre de 2025, en Costa Rica circulaban 7,8 millones de tarjetas de débito y 3,4 millones de crédito

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Por Mónica Cerdas Gómez
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A diciembre de 2025, en Costa Rica circulaban 11,2 millones de tarjetas. (Fotocomposición Canva La Nación/Fotocomposición Canva La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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