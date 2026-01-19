Economía

Oro y plata alcanzan máximos por temor a nuevos aranceles de Estados Unidos

Durante la sesión matinal de las bolsas asiáticas se produjo una carrera hacia los activos refugio, como el oro y la plata

Por AFP
Oro
El precio del oro y de la plata, considerados inversiones refugio, aumentó, mientras el dólar se depreció y los futuros europeos y estadounidenses se hundieron. (Shutterstock/Shutterstock)







