De metales preciosos a la IA: Estas opciones de inversión brillaron en 2025 por fuertes alzas en precios

El oro fue uno de los activos que tuvo un mejor desempeño en este 2025, continuando con la tendencia vista el año pasado.

El 2025 resultó positivo para varios activos de inversión que registraron fuertes alzas en sus cotizaciones respecto a los precios de cierre del año previo.

Entre ellos destacan metales como el oro y la plata, las acciones en el segmento de las empresas de inteligencia artificial (IA), como Nvidia, o los bonos soberanos de países como Argentina.

Mauricio Castro, analista económico de la Bolsa Nacional de Valores, explicó que el año pasado se caracterizó por la elevada volatilidad en activos que cotizan en mercados internacionales, asociados a las dificultades derivadas de la política arancelaria iniciada por el gobierno de Estados Unidos.

El desempeño registrado benefició significativamente a quienes tenían inversiones. Antes de analizar cada caso, es importante destacar que la selección de estos valores tuvo como objetivo diversificar los ejemplos presentados.

Este artículo tampoco pretende ofrecer recomendaciones de inversión, sino analizar el comportamiento y el crecimiento significativo de estos valores en 2025. Estos datos se tomaron con corte al 30 de diciembre (últimos datos disponibles al cierre de publicación).

Oro

El oro registró un importante incremento en su valoración durante el 2025, con lo cual continuó con su tendencia alcista, que se aceleró fuertemente a inicios de 2024 y cuyo impulso siguió este año.

El precio internacional de la onza troy del metal aumentó un 68,3%, pasando de $2.607 el 30 de diciembre de 2024 a $4.388 el mismo día de este 2025. En octubre, su cotización superó los $4.000 y, desde entonces, se ha mantenido casi siempre por encima de este umbral, según datos publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Castro destacó el aumento en el precio del oro como activo refugio. El atractivo de estos valores considerados como refugio aumenta o disminuye según las condiciones políticas o económicas.

Mauricio Moya, líder de Inversiones de Mercado de Valores, manifestó que si bien algunos commodities, en promedio, no tuvieron un año tan brillante, hubo otros que sí destacaron muchísimo, como el oro, impulsado por la demanda especulativa ante un dólar más débil.

Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, explicó que esta subida del oro lo encamina a su mejor desempeño anual desde 1979, influenciado por la demanda de bancos centrales, compras de fondos de ETF (Exchange-Traded Fund o fondo de inversión cotizado) y su papel como refugio y resguardo de valor ante entornos inflacionarios.

Plata

Otro activo que tuvo un desempeño realmente impresionante en este 2025 fue la plata, un metal que más que duplicó su cotización en este año en comparación con el valor de cierre de 2024.

El precio de la plata alcanzó los $76,37 por onza troy el 30 de diciembre del 2025, con lo cual tuvo un incremento del 162% frente a los $29,10 del año pasado, según datos del Banco Central.

La gerente de Acobo señaló que la demanda relacionada con las nuevas tecnologías de EV (vehículos eléctricos), solares, data centers, entre otros, ha elevado el retorno de este activo en el 2025.

Moya, de Mercado de Valores, comentó que su cotización es impulsada por la demanda tecnológica en semiconductores, lo cual también incrementó el valor de otro activos como el paladio o el platino.

Acciones en IA

En acciones, Rodríguez destacó las relacionadas con empresas de IA y semiconductores, las cuales han ofrecido retornos de más del 25%. Incluso, compañías como Micron más que duplicaron el valor de sus acciones.

Por ejemplo, las acciones de Nvidia, empresa especializada en el diseño de unidades de procesamiento gráfico y especializada en productos para IA, tuvieron un crecimiento notable. El 29 de diciembre, estas alcanzaron $188,2, un 36,8% más que los $137,4 registrados el mismo día de 2024, según Nasdaq.

Pero no solo Nvidia sobresale, la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) también experimentó un crecimiento notable en 2025, reflejado en el precio de sus acciones.

Al 30 de diciembre, las acciones de esta compañía de semiconductores se cotizaban a un valor de $301,86, es decir, el 50,64% más que los $200,39 en los cuales se vendían un año atrás.

Otra empresa destacada en esta industria en este 2025 fue Micron Technology, empresa estadounidense líder en semiconductores críticos para tecnologías como la IA. El valor de sus acciones se cotizaba a $295,32, un precio muy superior (+246,1%) a los $85,31 del año pasado.

Mercados emergentes y bonos

El líder de Inversiones de Mercado de Valores comentó también que uno de los grandes ganadores del año son las acciones de mercados emergentes. Estas son participaciones que cotizan en países en desarrollo con un alto potencial de crecimiento económico.

Incluyen economías como China o Taiwán, entre otras. El MSCI Emerging Markets Index, que sirve como referencia para los inversionistas que buscan entender cómo se están comportando estos mercados, creció 30,24% en el último año.

Es importante destacar que este índice no es una acción individual, sino una medida agregada que sigue el comportamiento de cientos de empresas listadas en países emergentes, ponderadas según su tamaño en el mercado.

Moya añadió que también fue un buen año para los mercados europeos y para Japón. En esa misma línea, la gerente de Acobo Puesto de Bolsa destacó al mercado accionario de España.

En bonos soberanos, Rodríguez destacó el regreso de Argentina a los mercados, con una primera emisión en casi ocho años, que se da en medio de un proceso de estabilización y con el apoyo financiero de Estados Unidos. Los rendimientos van en torno al 9%-10%.

¿Qué pasó con el bitcóin?

El bitcóin, la criptomoneda más importante del mercado de activos digitales, superó los $120.000 en el 2025, aunque para el último dato disponible se situó muy por debajo de este umbral. Al cierre del año, su valor más bien bajó respecto al final de 2024.

Al respecto, Castro, de la BNV, explicó que se ha observado volatilidad en la cotización de las criptomonedas producto de correcciones en las expectativas de crecimiento de largo plazo.

El 29 de diciembre, la criptomoneda más popular alcanzó un valor de $87.217, lo que representa una caída respecto al año pasado, considerando que el mismo día de 2024 valía $93.716.

Caracterizado por su alta volatilidad, el bitcóin experimentó una fuerte caída en el 2022, seguida de una tendencia alcista en 2023, la cual continuó en el 2024 y se terminó de consolidar este año, cuando superó con creces los $100.000.

Sin embargo, tras tocar máximos históricos en el año, la cotización del bitcóin tendió a la baja desde mediados de octubre. Desde finales de noviembre se mantiene relativamente estable, entre los $85.000 y $90.000.