Economía

De metales preciosos a la IA: Estas opciones de inversión brillaron en 2025 por fuertes alzas en precios

Activos como el oro y la plata tuvieron un año muy favorable en sus cotizaciones. Vea cuánto subieron en el 2025

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Oro
El oro fue uno de los activos que tuvo un mejor desempeño en este 2025, continuando con la tendencia vista el año pasado. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OroPlataIAActivos
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.