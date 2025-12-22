Economía

Wall Street espera finalizar el año en verde

Analistas prevén un repunte positivo para el cierre del año, impulsado por la industria de la IA y los semiconductores.

Por AFP
08/05/2025, San José, La guerra comercial que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el reto del mundo dirigió la atención de muchas personas hacia el comportamiento del mercado bursátil. Conozca qué deben considerar quienes desean incursionar en este mercado, si es un momento oportuno para hacerlo y cuáles instrumentos están disponibles.
La Bolsa de Valores de Nueva York cerró este lunes con números verdes, impulsada por las acciones de empresas tecnológicas.







