Economía

Precios del petróleo cierran con leve baja, impactados por un retroceso en la Bolsa de Nueva York

La Bolsa de Nueva York cerró en caída neta este jueves, al diluirse el optimismo por los resultados del gigante estadounidense de chips Nvidia

EscucharEscuchar
Por AFP
Las bombas de petróleo se muestran en un campo el 27 de junio de 2024 en Stanton, Texas.
El precio del barril del Brent del Mar del Norte para entrega de enero cedió 0,21%, a $63,38. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, perdió 0,55% a $59,14 por barril para su entrega en diciembre. (BRANDON BELL/Brandon Bell / AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PetróleoWall Street
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.