Economía

OMC advierte: comercio mundial sufre las ‘peores perturbaciones’ en 80 años

Durante cuatro días, los miembros de la OMC se reúnen para intentar relanzar una institución debilitada por las tensiones geopolíticas

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Por AFP
Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, teme el inicio de una guerra arancelaria que afecte el comercial mundial por la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Ngozi Okonjo-Iweala es la directora general de la OMC. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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