Economía

OMC prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial de mercancías este año

La OMC revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento para el comercio mundial y cómo la crisis energética podría golpear su bolsillo

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Por AFP
La guerra en Oriente Medio podría afectar gravemente al comercio mundial, que ya se encuentra ralentizado, advirtió la OMC, indicando que el crecimiento del volumen del comercio de mercancías podría ser tan bajo como el 1,4% este año, en comparación con el 4,6 por ciento en 2025.
La guerra en Oriente Medio podría afectar gravemente al comercio mundial, que ya se encuentra ralentizado, advirtió la OMC, indicando que el crecimiento del volumen del comercio de mercancías podría ser tan bajo como el 1,4% este año, en comparación con el 4,6% en 2025. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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