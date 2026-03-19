La guerra en Oriente Medio podría afectar gravemente al comercio mundial, que ya se encuentra ralentizado, advirtió la OMC, indicando que el crecimiento del volumen del comercio de mercancías podría ser tan bajo como el 1,4% este año, en comparación con el 4,6% en 2025.

La OMC prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial de mercancías este año, con un crecimiento limitado al 1,4% si los precios de la energía se mantienen elevados debido a la guerra en Oriente Medio, frente al 4,6% de 2025.

“El aumento sostenido de los precios de la energía podría incrementar los riesgos que pesan sobre el comercio mundial, con posibles repercusiones en la seguridad alimentaria y presiones en los costos para los consumidores y las empresas”, advirtió este jueves la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala.

La OMC presentó sus previsiones en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios de la energía y reavivado el temor a una crisis económica.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero con los bombardeos israeloestadounidenses en Irán, afecta ahora también a instalaciones de producción de petróleo y gas, aumentando la incertidumbre.

Los economistas de la organización revisaron sus proyecciones y plantean dos escenarios principales debido a la imprevisibilidad del conflicto.

En el primero, que excluye los choques vinculados al precio de la energía, el crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías debería desacelerarse este año, situándose en el 1,9%, frente al 4,6% de 2025.

En su segundo escenario, la OMC explica que si los precios del petróleo y del gas natural licuado se mantienen altos durante todo el año, la previsión de crecimiento del PIB para 2026 se reduciría en 0,3 puntos porcentuales.

Esto a su vez amputaría 0,5 puntos a la previsión de crecimiento del comercio mundial, que solo avanzaría un 1,4%.

El comercio de servicios también se vería afectado, con una expansión más moderada del 4,1% en 2026.

La directora general de la OMC señaló que los países pueden mitigar el impacto de la guerra manteniendo políticas comerciales previsibles y reforzando la resiliencia de las cadenas de suministro.

Los economistas de la organización añaden que, si el conflicto en Oriente Medio es breve y el comercio vinculado a la inteligencia artificial sigue fuerte, el crecimiento del comercio de mercancías podría superar las previsiones y alcanzar 2,4% este año y 2,7% en 2027.