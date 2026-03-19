Economía

Guerra en Medio Oriente ‘amenaza la seguridad alimentaria global’, afirma jefa de la OMC

Las interrupciones en el transporte y el encarecimiento de la energía amenazan con reducir la producción agrícola global, advirtió la directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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Por AFP
Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, teme el inicio de una guerra arancelaria que afecte el comercial mundial por la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, teme el inicio de una guerra arancelaria que afecte el comercial mundial por la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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