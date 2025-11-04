Economía

Nvidia y Deutsche Telekom anuncian inversión millonaria en inteligencia artificial en Alemania

El proyecto ‘Made 4 Germany’ busca reducir la dependencia tecnológica de Europa con Estados Unidos y China

Por AFP
Deutsche Telekom y Nvidia invertirán $1.150 millones en un centro de IA soberana en Alemania. El proyecto "Made 4 Germany" busca reducir la dependencia tecnológica de Europa con Estados Unidos y China. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







Inteligencia ArtificialNvidiaIADeutsche Telekom
