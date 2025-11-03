Economía

OpenAI compra infraestructura de Amazon por $38.000 millones para fortalecer su IA

OpenAI firmó un acuerdo multimillonario con AWS de Amazon por $38.000 millones. La startup busca potenciar su IA, pero sus gastos totales en 2025 son aún mayores

EscucharEscuchar
Por AFP
Microsoft es un importante inversor en OpenAI e implementó rápidamente los poderes de la IA en sus propios productos tras el lanzamiento del chat robótico ChatGPT el año pasado.
OpenAI firmó un acuerdo multimillonario con AWS de Amazon por $38.000 millones. La startup busca potenciar su IA, pero sus gastos totales en 2025 son aún mayores. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Open AIAmazonIA
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.