Economía

Microsoft controla el 27% de OpenAI tras reestructuración de su alianza

La inversión está valorada en aproximadamente $135.000 millones.

Por AFP
.
OpenAI se comprometió a adquirir $250.000 millones de capacidad adicional para desarrollar su IA en la plataforma Azure de Microsoft. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







